Calciomercato Bologna, Rinnovo vicinissimo per Nikola Moro

Nella giornata di ieri, oltre all’accordo trovato con Domenico Tedesco, è arrivata un’altra bella notizia in casa rossoblù. Il Bologna infatti, ha annunciato il rinnovo di Juan Miranda fino al 2028.

Lo spagnolo aveva un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 con opzione unilaterale per un’altra stagione a favore della società, che il club ha deciso esercitare. Un segnale di come la società felsinea abbia intenzione di proseguire ancora con Miranda o quanto meno, di aumentarne il valore del cartellino in caso di offerte nel calciomercato estivo.

Rinnovi: dopo Miranda è il turno di Moro

La notizia del rinnovo era già nell’aria da qualche mese e ora è il turno di un altro rossoblù. Come riportato da Marcello Giordano su Il resto del Carlino infatti, il prossimo vicino al prolungamento di contratto è Nikola Moro. Anche il croato è in scadenza a giungo 2027 e il suo contratto prevede l’opzione di rinnovo fino al 2028 per il Bologna.

Moro: affidabilità a centrocampo, il ct della Croazia lo ha convocato per il Mondiale

Il centrocampista classe 1998, sotto le Due Torri da quattro stagioni, ha oltrepassato da poco le 100 presenze in Serie A con la maglia rossoblù.

Il croato è sicuramente tra i rossoblù che quest’anno sono cresciuti maggiormente. Il centrocampista è infatti migliorato in termini di affidabilità, diventando una garanzia per Italiano e per il centrocampo rossoblù. Solo questa stagione, Moro ha collezionato 30 presenze di cui 19 titolarità in campionato con tanto di due gol segnati.

La sua crescita non è passata inosservata tant’è che ct della Croazia, Zlatko Dalic, lo ha compreso nei 26 convocati per i Mondiali 2026.

Calciomercato Bologna: ancora in bilico il futuro di Freuler

Ad essere ancora incerto invece è il futuro di Remo Freuler in scadenza il 30 giugno. Il direttore sportivo Marco Di Vaio ha fatto sapere di sperare ancora nella sua permanenza e che le parti si risentiranno prima del Mondiale.

Lo svizzero ha interessamenti da parte di Roma, Juventus e Arabia che potrebbero farsi avanti concretamente durante il calciomercato estivo. Nonostante il centrocampista non abbia ancora comunicato la volontà di andarsene, non trapela ottimismo per la sua permanenza sotto le Due Torri.

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