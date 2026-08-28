Il giorno di Theate e il colpo a sorpresa: Bologna, le notizie del 28 agosto

Finalmente il calciomercato del Bologna si è sbloccato con una notizia positiva come il ritorno rossoblu di Arthur Theate. Eppure, questa è stata solo la punta dell’iceberg di una lunghissima ventiquattr’ore di lavoro a Casteldebole. Vi siete persi qualcosa? Nessun problema: ecco un recap delle notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo da calcio.

Il colpo a sorpresa

Il tardo pomeriggio rossoblu è stato acceso da un fulmine a ciel sereno: un colpo in un ruolo inatteso direttamente dalla Serbia. L’accordo è stato già raggiunto e il giocatore si sta preparando per la nuova avventura.

Theate torna a Bologna

Il centrale belga torna sotto le Due Torri dopo quattro anni, prenderà l’eredità di Lucumì e rivivrà la città che lo aveva accolto da giovanissimo. Tra i due centrali, peraltro, nella storia si è ripetuto un avvicendamento: scopri la curiosità cliccando qui.

Adopo: ecco l’accordo con il giocatore

I rossoblu sono sempre più vicini ad Adopo: con il giocatore c’è l’intesa sull’ingaggio.

Le ultime da Casteldebole

Dopo il rientro di Casale, il Bologna continua ad allenarsi intensamente in vista della trasferta di Bergamo. Scopri le ultime dall’allenamento per essere pronto al match cliccando qui.

Calciomercato Bologna, agenti di Zeballos in Italia

I rossoblu lavorano per prelevare Zeballos dal Boca, a duello con un altro club emiliano. Gli agenti del giocatore sono in Italia: chi avrà la meglio?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook