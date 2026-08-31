Calciomercato Bologna: Rowe all’Atalanta, c’è l’accordo totale tra i club

Arrivato a Bologna nello scorso calciomercato estivo come l’acquisto più oneroso della storia del club, Jonathan Rowe aveva iniziato la sua avventura italiana con qualche difficoltà. Dopo un paio di mesi di adattamento, però, l’esterno inglese si è ripreso il meritato status di grandissimo talento anche sotto le Due Torri. In una sola stagione, ha incantato con giocate sopraffine e contribuito ai sogni dei tifosi, con addosso una maglia per la quale ha sempre dato tutto. Per questo resterà sempre nella storia del Bologna.

Calciomercato Bologna: Rowe verso la Dea, c’è l’accordo

Proprio in virtù dell’amore breve ma intenso che negli ultimi dodici mesi è sbocciato tra Jonny e la sua Bologna sarà difficilissimo accettare che un capitolo sta per finire. Il blitz dell’Atalanta, che ha avuto luogo negli ultimi giorni, porterà l’inglese in Lombardia con un prestito oneroso a 5 milioni. Il riscatto sarà obbligatorio per una cifra pari a 30 milioni di euro più cinque di bonus. Lo riporta Gianluca Di Marzio, che chiude la telenovela riaperta dalle parole di mister Tedesco

Nuovi obiettivi

Citando Di Vaio, il tempo è poco. Il Bologna, però, negli scorsi giorni ha seguito con attenzione alcuni esterni per farsi trovare pronto in caso di partenze improvvise. Così, il nuovo Jonny sarà Mbangula, l’ex Juve attualmente in forza al Werder Brema.

Di certo, la cifra ricavata dal Bologna nella trattativa è più alta rispetto al valore dell’esterno. Magari parte di questi fondi verrà usata l’anno prossimo per riscattare Piccoli, oppure ora per prelevare qualche mezzala in prestito oneroso. Una cosa è certa: il mercato dei felsinei non è ancora finito, anzi, potrebbe iniziare proprio ora l’ultima fase di questa lunga estate.

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