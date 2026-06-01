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Calciomercato Bologna, Sartori torna in Belgio per assistere a Gent-Genk
Il responsabile dell’area tecnica del Bologna è tornato nuovamente per il Belgio per seguire lo spareggio di Pro League tra Gent e Genk: diversi i calciatori che potrebbe aver monitorato.
Mancano poche settimane all’inizio del calciomercato e il Bologna, dopo aver concluso la trattativa per il nuovo allenatore Tedesco (la cui firma è attesa questa settimana) si sta muovendo alla ricerca di nuovi rinforzi per la rosa 2026/27.
Come riportato da Claudio Beneforti su Stadio, nella mattina di ieri Giovanni Sartori è stato avvistato all’aeroporto Marconi di Bologna alle ore 4:15 e si sarebbe poi imbarcato su un volo partito alle 6:05 destinazione Amsterdam. Ma a vedere quale partita se nella capitale olandese non ce n’erano in programma?
Calciomercato Bologna: Sartori per la seconda volta in Belgio nel giro di due settimane
In realtà, l’ipotesi più probabile è che Sartori una volta atterrato ad Amsterdam abbia poi proseguito in macchina verso il Belgio e più precisamente a Gand. Nella città belga, alle 18:30 si è giocata Gent-Genk per lo spareggio di Pro League per un posto in Conference League, secondo turno preliminare.
È la seconda volta nel giro di due settimane che il direttore dell’Area tecnica sbarca in Belgio. La volta precedente infatti, Sartori aveva seguito di sabato una tra Gent e Genk, mentre domenica pomeriggio era presente all’incontro tra Club Brugge e Union Saint Gilloise. Ma se nell’incontro tra Brugge e Saint Gilloise i giocatori nei radar erano due, non si sa con certezza quali fossero i giocatori tenuti d’occhio appartenenti a Gent e Genk.
Gent-Genk: quali giocatori stava monitorando di Sartori?
Sicuramente delle due squadre rivali i calciatori più corteggiati sul mercato sono centrocampisti. Da sottolineare anche come il Gent abbia giocato con il 4-3-3 mentre il Genk con il 4-2-3-1.
Nel Gent i giocatori con più estimatori sono Mathias Delorge (21), Tibe de Vlieger (20) e Thiago Araùjo. Nel Genk invece, nel mirino di diversi club sono il guineano Ibrahima Sory Bangoura (22) e l’austriaco Nikolas Sattberger (22). Tutti questi profili hanno caratteristiche che possono interessare al club rossoblù e, soprattutto, un costo del cartellino alla portata.
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