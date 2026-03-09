Calciomercato Bologna – Ecco chi stava visionando Sartori questo weekend

Ormai lo sappiamo tutti, il Bologna fa calciomercato tutto l’anno, e così anche Giovanni Sartori si tiene impegnato visionando profili interessanti da tutta Europa. Nell’ultimo weekend, in particolare, il responsabile dell’area tecnica si è recato al Picco di La Spezia per studiare due giocatori italianissimi tra le file dei padroni di casa. Scopriamo dunque chi sono.

Calciomercato Bologna – Sartori al Picco

Del primo dei due ragazzi visionati, Sartori non può che essere rimasto colpito. Nella sfida vinta per 4-2 dai liguri, infatti, fortissima è stata l’impronta del classe 2002 Gabriele Artistico. Punta adattabile anche come ala destra, il romano si è reso protagonista con una doppietta da vero bomber che lo ha reso capace di superare la doppia cifra di gol in 24 gare disputate. Numeri interessanti, specialmente se rapportati all’età del ragazzo. Insomma, forse dell’ex Juve Stabia sentiremo parlare ancora a lungo.

E poi c’è Comotto

Ma non è finita qui. D’altronde lo sappiamo, i rossoblu puntano sempre fortissimo sui giovani e nel corso degli anni si sono resi una delle piazze preferite dai talenti verdi. Ben consapevole di questa fama, Sartori ha pensato subito di seguire anche Christian Comotto, mezzala di piede destro in prestito dal Milan. Quest’anno ha trovato tanto spazio, giocando ben 19 incontri e attirando su di sé l’attenzione della madrepatria. I rossoneri, infatti, lo avevano già portato in tournée lo scorso anno, con Allegri che ne rimase estasiato. Dunque, nonostante il valore del cartellino di 2.5 milioni, l’impressione è che sottrarlo al Diavolo non sarebbe esattamente semplicissimo.

Altri nomi

Secondo il giornalista Nicolò Schira, infine, al termine del match avrebbero intrigato il direttore anche, tra le file degli ospiti, Leonardo Colombo e Giovanni Bonfanti. Il primo è un mediano giovanissimo, classe 2005, capace di giocare addirittura come mezzala e centrale di difesa. Il secondo, invece, è un talento svezzato dall’Atalanta e attualmente in prestito a Monza. Vedremo il Bologna affondare per qualcuno di questi nomi? E’ presto per dirlo, ma la strategia virtuosa sembrerebbe quella di puntare su carte d’identità leggere e cercare talenti nella penisola. E, di certo, è una filosofia intrigante.

