Calciomercato Bologna, scatta la ricerca di un centrale: rispunta Coppola

L’ennesimo infortunio di Casale e la difficoltà del centrale veronese a trovare un’intesa con Jhon Lucumí hanno spinto i rossoblù a tornare in pista seriamente. Il Bologna è pronto a intervenire sul calciomercato, su indicazione di Vincenzo Italiano, per acquistare un difensore centrale.

Un centrale che, possibilmente, possa anche garantire un futuro post Lucumí che, come noto, ha il contratto in scadenza nel 2027 e non sembra voler rinnovare. Ecco perché il Bologna e Sartori pensano a un nome su cui hanno già lavorato in passato sul calciomercato: Diego Coppola. Ex Verona, oggi al Brighton.

La situazione di Coppola in Inghilterra

Veronese come Casale, cresciuto nelle giovanili dell’Hellas come l’ex Lazio, Coppola è un giocatore che piace tantissimo a Giovanni Sartori. Non è un segreto che il dirigente lodigiano lo abbia trattato anche in passato per portarlo sia al Bologna che, giovanissimo, all’Atalanta.

In questo momento potrebbe essere un profilo di ritorno dall’Inghilterra. Durante il calciomercato estivo, infatti, il Brighton si è assicurato le sue prestazione per 14 milioni, bonus compresi, ma non sta trovando spazio. Appena 275 minuti in 6 presenze con i “Seagulls” (gabbiani).

David Ricardo l’alternativa sul calciomercato di gennaio

Il nome di Coppola da una parte, quello di David Ricardo dall’altra. Del brasiliano si è già parlato diffusamente. Il centrale brasiliano del Botafogo può partire per un cifra tra i 7 e i 10 milioni di euro. Anche perché il club brasiliano starebbe già lavorando sull’alternativa che dovrebbe essere Rodrigo Becão, ex Udinese, ora al Fenerbahce.

Il Bologna non avrebbe problemi a puntare sul calciomercato di gennaio ad un profilo anche costoso come Coppola o un extracomunitario come Ricardo. I soldi non mancano, visto il primo attivo di bilancio dell’era Saputo, e nemmeno i posti da extracomunitario: ancora due a disposizione dei rossoblù dopo un mercato estivo che non ha regalato colpi “esotici”.

Fonte: Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook