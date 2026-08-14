Calciomercato Bologna – Dalla Scozia: i Rangers hanno sondato Ferguson, andando a vuoto

Il calciomercato del Bologna viaggia spesso anche Oltremanica, come abbiamo imparato nelle ultime stagioni. Da là, precisamente dalla Scozia, proviene il Capitano, Lewis Ferguson. E proprio dalla sua terra natia era arrivato un interessamento non di poco conto, soprattutto a livello familiare: quello dei Rangers Glasgow. Pare che ci sia stato un tentativo per il numero 19 Rossoblù, ma bloccato sul nascere dalla dirigenza Felsinea.

Calciomercato Bologna – Dalla Scozia: Rangers su Ferguson, ma il Bologna dice no

La fonte viene direttamente dalla Scozia, riportata da una testata vicina alle vicende di casa Rangers, Inside Ibrox. Vicende di calciomercato che riguardano anche il Bologna, in questo caso. E riguardano il Capitano Rossoblù, Lewis Ferguson. Già qualche settimana fa era giunta voce che i Rangers Glasgow potessero fare un tentativo per Ferguson, che proprio ai Rangers è legato per la sua storia di famiglia e per aver fatto le giovanili con quella maglia

Rangers did make an approach to Bologna for Lewis Ferguson this summer as Derek McInnes looked to strengthen his midfield but were unable to meet the Serie A side's asking price.



His father, Derek Ferguson has now questioned the pursuit, suggesting Rangers should have known the… — Inside Ibrox (@InsideIbroxFS) August 14, 2026

Ebbene, il tentativo sembra esserci stato. Ma, lo stesso tentativo è andato sin da subito a vuoto. I Rangers, in questa sessione di calciomercato, avrebbero bussato alla porta del Bologna per conoscere la valutazione del centrocampista, ma si sarebbero bloccati alla richiesta dei Rossoblù, facendosi indietro e non proseguendo con altri eventuali contatti.

Le parole del padre di Ferguson

Una vicenda di calciomercato che a Bologna ha avuto poca risonanza, come pare, perché…non è nemmeno partita. O almeno, questa sempre essere l’opinione di Derek Ferguson, padre di Lewis, con le parole rilasciate al podcast Open Goal e riportate sempre da Inside Ibrox. Pare che Derek abbia definito questa trattativa “una perdita di tempo”. Il motivo? «Perché dovevano già sapere che il prezzo si aggirava tra i 15 e i 20 milioni di euro». Infatti, è bene ricordare che il contratto di Lewis Ferguson scade nel 2028, seppur ci sia l’opzione per prolungarlo sino al 2029. Chiude anche duramente il padre di Lewis, perlomeno per quanto riguarda i commenti sulla squadra di Glasgow: «I Rangers non possono permettersi di puntare su un giocatore del genere. Quindi perché hanno scelto quella strada?».

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