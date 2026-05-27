Calciomercato Bologna, si complica la pista che porta a Provedel

La notizia del primo pomeriggio arriva direttamente da Gianluca Di Marzio: l’Inter ha alzato il pressing su Ivan Provedel. La società nerazzurra, già interessata, e diretta concorrente del Bologna per l’ingaggio del portiere classe 1994, ha sciolto le riserve sul futuro dei portieri che vestiranno la maglia meneghina nella prossima stagione. Il calciomercato imminente ci fornirà le ulteriori risposte.

Calciomercato Bologna, Provedel nel mirino dell’Inter

La dirigenza nerazzurra ha deciso di puntare sul portiere biancoceleste. Complice la fine del contratto di Sommer, che non verrà rinnovato, e la promozione di Josep Martinez nei gradi di portiere titolare, l’Inter vuole affidare il ruolo di secondo a Ivan Provedel. Il portiere italiano ha ancora un contratto in essere con la Lazio (scadenza il 30 giugno 2027), osso duro sul tavolo delle trattative. Rimane il sogno, non più nascosto, del Bologna che gli affiderebbe volentieri la porta.

Prima dei dettagli del calciomercato ci saranno da capire le intenzioni di Gattuso, neo allenatore della Lazio. L’ex c.t. della nazionale potrebbe puntare su Provedel e cercherebbe, quindi, di convincerlo a non lasciare la società biancoceleste.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook