Calciomercato Bologna, si stringe per Cabal: accordo vicino per il prestito

La partenza di Jhon Lucumì ha aperto una necessità precisa in casa Bologna: trovare rapidamente un difensore capace di raccoglierne l’eredità senza stravolgere gli equilibri della retroguardia. Il nome che in queste ore sta guadagnando terreno è quello di Juan David Cabal, centrale colombiano classe 2001 di proprietà della Juventus. Un profilo che, per caratteristiche tecniche e conoscenza del calcio italiano, risponde alle esigenze individuate dalla dirigenza e da Domenico Tedesco.

Il Bologna, infatti, cerca un giocatore in grado di completare una difesa che ha già elementi dalle caratteristiche piuttosto simili. La richiesta del nuovo allenatore è quella di avere a disposizione un centrale fisicamente strutturato, forte nel gioco aereo, ma anche sufficientemente rapido per difendere in campo aperto e accompagnare una squadra intenzionata a mantenere una linea più alta. A questo si aggiunge la capacità di partecipare alla costruzione dal basso, altro aspetto centrale nella nuova idea di calcio rossoblù.

Perché convince?

Cabal sembra avere proprio le caratteristiche ricercate. Cresciuto in Colombia nell’Atlético Nacional e arrivato in Italia nel 2022 per vestire la maglia del Verona, il difensore ha già maturato esperienza in Serie A prima del trasferimento alla Juventus. Per il Bologna si tratterebbe quindi di un investimento su un giocatore giovane, ma non da accompagnare necessariamente attraverso un lungo periodo di adattamento al campionato italiano. Non è un dettaglio secondario. Dopo l’addio di Lucumì, Tedesco ha bisogno di una soluzione immediata e non può permettersi di aspettare troppo prima di completare il reparto. Cabal, inoltre, era già stato seguito in passato da Giovanni Sartori, che ne aveva apprezzato le qualità quando il colombiano militava nel Verona.

Prestito: Bologna e Juventus devono trovare l’intesa

Il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in rossoblù. Il punto da risolvere è però la formula dell’operazione. Il Bologna spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre la Juventus preferirebbe inserire un obbligo di riscatto. È su questo terreno che dovrà svilupparsi la trattativa tra i due club. La sensazione è che i contatti possano intensificarsi proprio nelle prossime ore. Il Bologna ha individuato in Cabal uno dei profili più adatti per sostituire Lucumì e Tedesco avrebbe già dato il via libera all’operazione. Ora toccherà a Sartori, Di Vaio e Fenucci trovare la soluzione con la Juventus.

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