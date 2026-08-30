Calciomercato Bologna, sorpasso giallorosso per De Roon

Nelle ultime ore si è consumato il sogno rossoblu di mezza estate. Anzi, di fine. Il Bologna aveva pensato, come ultimo tango di questo calciomercato, di aver individuato in Marten De Roon il nuovo centrocampista esperto da puntrare. Il giocatore, che sembrava non aver ingranato con Sarri, è ormai prossimo alla partenza da Bergamo, e gli stessi felsinei volevano approfittare della circostanza.

Nella notte, però, come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe momentaneamente superato le altre pretendenti, forte della presenza del vecchio allenatore orobico Gasperini e, conseguentemente, della volontà del giocatore.

Calciomercato Bologna, il sorpasso della Roma per De Roon

Al cuor non si comanda e quello calcistico di Marten, evidentemente, pulsa anche per Gasp. Il tecnico ex Genoa ha permesso alla mezzala olandese di giocare oltre 200 gare con la maglia dell’Atalanta, rendendo “La Diga” un punto fisso del progetto. Ad ogni modo, essendo la carriera del classe ‘91 decollata grazie al suo maestro, dall’addio del mentore le difficoltà sono aumentate.

Così, appare quasi naturale la volontà del giocatore. Certe volte, per ritrovare il clima di casa, ci si rivolge alle persone e non ai luoghi. Questo deve essere stato anche il pensiero di De Roon, che sembra aver già battezzato la città eterna come luogo naturale per il prosieguo della sua carriera.

Questione di volontà

Anche se tutto è ancora in bilico, e lo sarà fino all’ufficialità, sembra proprio che la differenza la stia facendo la volontà di De Roon. La Dea e il Bologna stavano già parlando del ragazzo nelle ultime ore, ma alla fine la stoccata decisiva è arrivata dalla scelta di Marten, quella di trovare un porto sicuro per gli ultimi anni ad alto livello della sua carriera.

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