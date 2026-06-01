Calciomercato Bologna: spunta il prezzo di Viery per il post-Lucumi

Il Belgio è una delle mete più gettonate dagli osservatori del Bologna in ottica calciomercato: Fedde Leysen e Kevin Rodriguez sono due dei nomi nel mirino del club rossoblù, ma anche in Brasile c’è un giovane difensore che piace molto.

Si tratta di Viery, centrale mancino classe 2005 titolarissimo del Gremio, finito nel mirino anche della concorrenza: su di lui hanno messo gli occhi squadre come Lille, Newcastle, Benfica, Nottingham Forest e Brighton. Secondo quanto riportato da Matteo Della Vite su La Gazzetta dello Sport, all’elenco si aggiunge anche la Fiorentina e il club brasiliano avrebbe già rifiutato la prima offerta.

I nomi per il post-Lucumi

Il vuoto che lascerà la partenza di Jhon Lucumi costringe il club rossoblù a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Il colombiano parteciperà al Mondiale americano, poi saluterà Bologna dopo quattro anni di crescita assoluta. La meta più gettonata resta l’Inghilterra, con il Sunderland che non ha mai smesso di seguire il difensore.

Ipotizzando che anche Nicolò casale potrebbe lasciare la città delle Due Torri, ecco che Domenico Tedesco avrà bisogno di un rinforzo da affiancare a Heggem, Vitik e Helland. Il nome che orbita attorno al Bologna da mesi è quello di Fedde Leysen, che avrebbe da poco scelto di appartenere alla nazionale calcistica del Congo.

Calciomercato Bologna: le cifre di Viery

Ma la vera notizia è quella che arriva dal Brasile e riguarda Viery: secondo Il Corriere dello Sport, il Gremio avrebbe rifiutato l’offerta della Fiorentina da 12 milioni di euro. Il centrale ha un contratto fino al 31 dicembre 2029 e pare che il club brasiliano abbia chiesto 20 milioni di euro. Una cifra alta per gli standard del Bologna, ma giustificata dalle sue prestazioni sotto la guida del tecnico Luis Castro.

Viery è ormai uno dei titolari fissi del Gremio: con 27 presente totali, 2 reti e un assist, il CIES Football Observatory lo ha inserito tra i giovani più promettenti del Brasileirão 2026. Ecco spiegato l’interesse del Bologna e della concorrenza: un giovane promettente che ha già trovato continuità sarebbe il perfetto innesto pronto all’uso.

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