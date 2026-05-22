Calciomercato Bologna – Si segue ancora Viery del Gremio, ma la concorrenza spinge

Mesi, che visti oggi sembrano molto più vicini di quanto sembrano. Era marzo, fine marzo, quando per il calciomercato del Bologna, seppur ancora distante, si ipotizzavano i primi nomi. D’altronde, la dirigenza Rossoblù è una di quelle che non sta con le mani in mano, soprattutto se si parla di profili futuribili. Uno di questi porta il nome di Viery, giovane difensore del Gremio. I Rossoblù non hanno mai tolto gli occhi di dosso al classe 2005, ma su di lui la concorrenza, se vogliamo, è anche aumentata.

Calciomercato Bologna – Tutti su Viery, anche i Rossoblù

Un talento della nuova generazione brasiliana all’interno del vortice di nomi del prossimo calciomercato del Bologna. E non solo, a quanto pare. Viery, difensore centrale classe 2005 del Gremio, è uno dei profili segnati sul taccuino di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. Il Bologna ha gli occhi su di lui già da mesi, addirittura da fine marzo, quando sono arrivate le prime notizie sull’interessamento Rossoblù in vista del futuro. Interessamento che non è svanito, anzi. Ma è un interessamento che coinvolge anche altre squadre.

Sull’attuale numero 44 del Gremio, insieme ai Rossoblù, avevano messo gli occhi già da settimane anche il Newcastle e il Lille. Soprattutto il Newcastle, secondo Ekrem Konur, uno dei giornalisti che vanta una grande affidabilità sul mercato internazionale, ha intensificato l’interesse verso il giovane difensore, mandando osservatori in Brasile per fare un passo in avanti e capire come muoversi su di lui per il futuro. Non si restringe a queste tre squadre, però, la corsa a Viery: anche Benfica, Nottingham Forest e Brighton hanno preso informazioni.

I numeri del difensore

Dopo un inizio in sordina nelle prime due giornate della Serie A brasiliana, Viery è entrato stabilmente tra i titolari di mister Luis Castro: fino a questo momento, con il campionato iniziato il 28 gennaio, Viery ha accumulato 11 presenze, saltando due sfide solo per squalifica. Nell’ultima uscita, contro il Bahia, ha trovato anche il suo primo gol in campionato, Più in generale, contando anche Copa Sudamericana, Copa do Brasil e Campionato Gaucho, Viery ha messo insieme altre 13 presenze: un bottino niente male per un classe 2005, e forse è anche questo il motivo che ha spinto il Bologna, tra i primi, a mettere gli occhi su di lui.

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