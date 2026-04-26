Calciomercato Bologna, tante richieste in Europa per l’ex obiettivo Zanotti

Mattia Zanotti, classe 2003, è il terzino destro titolare del Lugano in Svizzera da tre stagioni e sta facendo benissimo in Svizzera. Ma riavvolgiamo il nastro. Poco me di un anno fa, il Bologna nell’ultimo calciomercato estiva cercava un terzino destro e Zanotti era diventato il suo obiettivo numero uno.

Un trattativa che è andata avanti per diverse settimana, che si è arenata sulle richieste della società elvetica proprietaria del cartellino del prodotto del settore giovanile dell’Inter. Un peccato perché anche quest’anno il bresciano si è ben comportato facendo un’ottima stagione. Alla fine il mirino rossoblù si è poi spostato su Zortea, chiudendo l’affare a poco più della metà del prezzo richiesto dal Lugano per il cartellino dell’ex Inter.

Zanotti, obiettivo europeo

Mattia Zanotti però ora rischia di diventare un rimpianto di calciomercato in casa Bologna. Il suo talento infatti non è passato inosservato e tante società europee di primo livello lo stanno seguendo. In particolare anche alcuni club che hanno una particolare predilezione per individuare e lanciare giovani talenti nei principali palcoscenici europei.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Zanotti sarebbe finito nel mirino di club come Porto, Bruges, Galatasaray. In particolare, i primi due sono due club molto noti per pescare calciatori più o meno giovani da campionati di secondo e terzo piano per poi lanciarli in Champions League.

L’annata dell’ex Inter

Il terzino che ha giocato a lungo anche in Nazionale under 21 è stato uno dei migliori del Lugano nella stagione in corso. I suoi numeri dicono: 30 presenze, un gol e 3 assist in un’annata in cui ha avuto l’occasione che l’occasione di giocare anche in Conference League.

In campionato, invece, il Lugano si è ben comportato finora giocandosi la seconda posizione con il San Gallo, alle spalle dell’inarrivabile Thun (che potrebbe diventare la prima squadra da quasi 30 anni a vincere un titolo in Europa da neo promossa, ndr).

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