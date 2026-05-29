Calciomercato Bologna, tanto movimento: Falcone può seguire Di Francesco

Il Bologna si muove sul mercato con idee chiare e diversi tavoli aperti. In attesa dell’ufficialità del nuovo allenatore, il club rossoblù sta già pianificando le strategie per costruire la squadra della prossima stagione. Il nome di Eusebio Di Francesco resta centrale nei discorsi della dirigenza e proprio l’eventuale arrivo del tecnico potrebbe influenzare alcune operazioni, soprattutto in porta.

Il mercato del Bologna, infatti, ruota attorno a diverse situazioni delicate tra uscite, rinnovi e possibili nuovi innesti. La società emiliana vuole garantire continuità al progetto, ma allo stesso tempo dovrà fare i conti con possibili partenze eccellenti.

Dominguez accende il mercato rossoblù

Uno dei temi più caldi riguarda il futuro di Benjamin Dominguez. L’esterno argentino è seguito con attenzione e potrebbe lasciare Bologna nelle prossime settimane. Nei contatti con l’agente Pablo Sabbag, che rappresenta sia Dominguez sia Nicolas Dominguez, sarebbe emersa anche una possibile operazione con il Boca Juniors.

Il club argentino starebbe valutando uno scambio con Exequiel Zeballos, profilo già seguito dal Bologna la scorsa estate. L’attaccante è in scadenza nel dicembre 2026 e potrebbe rappresentare un’occasione interessante per rinforzare il reparto offensivo.

Capitolo portieri: Falcone possibile obiettivo

La situazione più interessante riguarda però la porta. Il Bologna segue con attenzione Wladimiro Falcone, reduce da una buona stagione con il Lecce. Il portiere classe 1995 piace molto alla dirigenza rossoblù e potrebbe diventare un obiettivo concreto soprattutto in caso di arrivo di Di Francesco, tecnico che lo conosce bene.

La pista Falcone si intreccia con il futuro di Lukasz Skorupski, che potrebbe lasciare il club emiliano. il Bologna starebbe valutando anche il futuro di Federico Ravaglia.

Nel frattempo, è previsto il rientro di Gillier dal Montreal, ma la dirigenza vorrebbe comunque inserire un portiere capace di contendere il posto da titolare a Skorupski o eventualmente raccoglierne l’eredità.

Centrocampo e attacco: occhi sui nuovi rinforzi

Sul fronte offensivo il Bologna valuta anche possibili uscite. Thijs Dallinga, arrivato tra grandi aspettative, non ha convinto pienamente e davanti a un’offerta importante il club potrebbe aprire alla cessione.

Per sostituirlo, i rossoblù stanno monitorando diversi profili. Tra questi c’è Kevin Rodriguez dell’Union Saint-Gilloise, anche se il costo dell’operazione viene considerato elevato. Restano vivi, inoltre, gli interessi per Bowie del Verona e Orban, rientrato all’Hoffenheim dopo il prestito.

A centrocampo, invece, il Bologna guarda in casa AZ Alkmaar: piace Peer Koopmeiners, fratello del più noto Teun. Trattativa che potrebbe portare lontano Karlsson dall’Emilia, poiché possibile contropartita nello scambio.

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