Calciomercato Bologna, Tentazioni estere per Orsolini

Riccardo Orsolini è finalmente tornato al gol e ora che mancano due gare al termine del campionato, il numero sette vuole incrementare ulteriormente il suo bottino in rossoblù prima di pensare al futuro. Sì perché proprio Orsolini sarà uno dei giocatori chiave del calciomercato estivo. L’esterno, sotto le Due Torri dal 2018, potrebbe salutare al termine della stagione.

Calciomercato Bologna: Orsolini, matrimonio o divorzio

Come riportato questa mattina da Stefano Brunetti su Stadio, il quesito a cui dovrà rispondere Riccardo Orsolini a campionato finito è molto semplice: “Matrimonio o divorzio?”.

L’esterno rossoblù ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e, da tempo, l’amministratore delegato Claudio Fenucci ha fatto sapere che il club sta parlando con il giocatore e il suo agente al fine di trovare i giusti termini che possano portare al rinnovo.

Orsolini, raggiunto il record di due icone rossoblù

Orsolini ha oltre 300 presenze in rossoblù e con il gol segnato contro il Napoli con il gol segnato contro il Napoli, l’esterno è arrivato a 13 gol stagionali di cui 9 realizzati in campionato: l’obiettivo adesso è quello di arrivare in doppia cifra in campionato.

Con il gol segnato al Maradona, Orsolini ha raggiunto un altro traguardo importantissimo: è il terzo giocatore del Bologna ad aver segnato almeno 9 gol in 4 diverse stagioni di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria dopo Giuseppe Signori e Marco Di Vaio.

Calciomercato Bologna, Orsolini tentato dalla pista estera

Orsolini è quindi diventato una delle bandiere del club nonché pupillo della città felsinea che lo ha teneramente adottato come figlio. Anche l’amore dell’Orso verso la città di Bologna è incondizionato, ma a volte si sa, cuore e ragione non sempre vanno all’unisono.

In particolare, a tentare Orsolini sarebbero le sirene estere. In caso arrivasse qualche offerta durante il calciomercato estivo, il numero sette quantomeno ci penserebbe. Dall’altra parte, il club rossoblù farà di tutto per trattenere Orsolini, nella speranza che il cuore vinca sulla ragione.

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