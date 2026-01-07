I rossoblù cercano un centrale di difesa in questa finestra invernale, e questo non è un segreto. Tra i nomi seguiti dalla società rossoblù in vista di questa sessione di calciomercato c’è anche il brasiliano David Ricardo, che il Bologna attraverso alcuni dei suoi osservatori ha osservato anche dal vivo.

Il centrale di proprietà del Botafogo ha attirato l’attenzione di diversi club in quest’ultima stagione. Merito delle sue prestazioni importanti nel Brasileirao di questa stagione e delle sue qualità tecniche, tattiche e fisiche davvero rare nel panorama internazionale. Motivo per cui anche il Torino, con il neo direttore sportivo Gianluca Petrachi si sarebbe messo sulle tracce del centrale classe 2002.

L’offerta del Torino

Petrachi, che dal Brasile aveva portato in granata anche un certo Gleison Bremer, in questi primi giorni di lavoro ha messo nel mirino David Ricardo, dunque, che era già stato inserito nelle sue liste di calciomercato anche dal Bologna.

Il dirigente del Torino, però a differenza del Bologna, non si è limitato ad apprezzarne le qualità e sondare la situazione. La società granata ha presentato nelle scorse ore una offerta di prestito con diritto di riscatto per un valore totale di 7/8 milioni. Una proposta irricevibile per il ricco Botafogo che ha respinto l’offerta al mittente.

David Ricardo, qualità importanti

Il centrale brasiliano classe 2002 ha attirato su di sé l’attenzione del calciomercato internazionale per via delle sue qualità. Il Bologna che cerca un centrale mancino per il futuro guarda a David Ricardo già in questa finestra di calciomercato per via del suo essere appunto di piede mancino. Ma anche perché sa impostare bene l’azione e non rinuncia alla responsabilità di gestire il pallone.

Si tratta di un profilo di giocatore particolarmente “raro” nel panorama internazionale e vale la pena osservarlo da vicino come ha fatto la squadra scouting rossoblù. Attenzione però alle evoluzioni con le difficoltà legate a Freytes e Leysen, che al momento sono i primi due nomi sulla lista invernale dei rossoblù.

