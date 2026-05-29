Calciomercato Bologna, torna El Azzouzi: futuro ancora tutto da decidere

Il Bologna ritrova Oussama El Azzouzi, ma il futuro del centrocampista resta ancora incerto. Il giocatore classe 2001 è infatti rientrato da alcune settimane nel capoluogo emiliano dopo l’esperienza in prestito all’AJ Auxerre, una stagione fortemente condizionata dai problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento.

Il centrocampista marocchino è tornato a lavorare all’Isokinetic per recuperare pienamente dagli acciacchi che gli hanno impedito di trovare continuità durante l’annata in Francia. La priorità del club rossoblù è ora quella di riportare il giocatore nelle migliori condizioni possibili prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Bologna chiamato a scegliere

Una volta completato il recupero fisico e atletico, la dirigenza del Bologna dovrà scegliere se inserire nuovamente El Azzouzi nella rosa della prossima stagione oppure valutare un nuovo trasferimento in prestito. Molto dipenderà anche dalle indicazioni del prossimo allenatore rossoblù, che sarà chiamato a esprimere il proprio parere sul centrocampista e sugli altri giocatori rientrati dalle esperienze lontano da Casteldebole.

La situazione di El Azzouzi sarà quindi analizzata con attenzione durante l’estate, periodo nel quale il club definirà le strategie tecniche e di mercato. Il ritiro estivo potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per comprendere se il giocatore potrà ritagliarsi uno spazio nel nuovo progetto tecnico.

Gli altri rientri dai prestiti

Oltre a El Azzouzi, il Bologna sta monitorando anche altri profili di ritorno dai prestiti. Tra questi figura Emil Holm, oltre a Tommaso Corazza, reduce da una stagione divisa tra Pescara e Cesena.

Attenzione anche ad Antonio Raimondo, protagonista di una stagione positiva con il Frosinone culminata con 11 reti e la promozione in Serie A. Anche per lui il Bologna dovrà decidere se puntare su un inserimento stabile in prima squadra o valutare nuove opportunità per favorirne la crescita.

Un’estate calda e decisiva per il Bologna

Ogni situazione verrà valutata singolarmente dalla società emiliana, che intende costruire una rosa competitiva senza trascurare lo sviluppo dei giovani talenti. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi innanzitutto sarà il prossimo tecnico rossoblù, in seguito quali giocatori resteranno a disposizione e quali invece partiranno nuovamente per maturare esperienza altrove.

Il caso di Oussama El Azzouzi, in particolare, rappresenta uno dei dossier più delicati dell’estate rossoblù: tra recupero fisico, valutazioni tecniche e strategie di mercato, il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

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