Calciomercato Bologna – Valutazioni in corso: Casale e Fabbian in bilico

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo, ma a Casteldebole per il Bologna la parola d’ordine resta equilibrio: nessuna rivoluzione, ma attenzione massima ai segnali che possono arrivare dal campo. Perché gennaio, più che il mese delle trattative, è spesso il mese dei giudizi.

Calciomercato Bologna – Dominguez, Casale e Fabbian: il mese delle risposte

Per Benjamin Dominguez e Nicolò Casale, gennaio rappresenta un autentico banco di prova. Entrambi si trovano in una zona grigia, sospesi tra la volontà di imporsi definitivamente in rossoblù e le attenzioni di mercato che ne mettono in discussione il futuro. L’altro indiziato potenziale per uscire è Giovanni Fabbian, che rientra tra gli osservati speciali. Il centrocampista classe 2003 è seguito da più club, ma finora il Bologna ha sempre respinto ogni approccio. Ed il suo ritorno al gol contro il Sassuolo, nell’ultima gara del 2025 al Dall’Ara, ha rilanciato la sua candidatura come risorsa centrale per la seconda metà della stagione. Tuttavia, il Bologna riflette sulla sua permanenza e nelle prossime settimane verranno prese le ultime decisioni.

La sfida con l’Inter come spartiacque

La partita di San Siro, la prima dopo l’apertura ufficiale del mercato, assume così un valore importantissimo. Anche per chi partirà dalla panchina. Dominguez, in particolare, è chiamato a ritrovare quella scintilla che lo aveva reso decisivo nella passata stagione. Finora il rendimento è stato altalenante, ma il talento non è mai stato in discussione.

Difesa sotto osservazione e incroci di mercato

L’eventuale arrivo di Juan Pablo Freytes dal Fluminense andrebbe a ridisegnare le gerarchie, riducendo ulteriormente gli spazi per Casale. Anche per questo il centrale ex Lazio è uno dei nomi più sensibili di questa finestra: molto dipenderà dalle sue risposte sul campo e dalle eventuali offerte che arriveranno. Il Bologna, in ogni caso, non intende farsi trovare impreparato. Se qualcuno dovesse sorprendere positivamente, le valutazioni potrebbero cambiare. Ma se le risposte non dovessero arrivare, allora il mercato potrebbe accelerare.

Per il momento comunque il Bologna osserva, valuta e attende. Perché nel calcio, come nel mercato, il tempo delle parole finisce in fretta. Poi parlano solo i fatti.

