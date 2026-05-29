Calciomercato Bologna, Vicenza vicino a Corazza e Amey: la situazione

Sono in evoluzione le prime trattative in uscita dei giovani rossoblù. Il Vicenza ha messo nel mirino il doppio colpo Corazza-Amey dal Bologna in vista del calciomercato estivo. I due giovani cresciuti nel vivaio sono reduci da buone annate in Serie B e C.

Già da tempo, i biancorossi neo promossi in serie cadetta, seguivano l’esterno ex Primavera e lo scorso anno in forza prima al Pescara e poi al Cesena. E lo avevano già messo nel mirino appena conquistato la promozione. Nel frattempo hanno mosso passi importanti per un altro giovane della cantera felsinea.

Corazza sempre più vicino all’addio

Dopo l’ultima stagione con diversi gol e assist con le maglie di Cesena e Pescara, il terzino ha attirato l’interesse dei veneti. Tommaso Corazza aveva già dato un assenso di massima al trasferimento al Lanerossi. L’idea è quella di prendere il giocatore in prestito.

Ora, però, le due società stanno procedendo nelle discussioni. La trattativa per un prestito secco potrebbe presto includere un’opzione di riscatto a favore del Vicenza. Il terzino ex Primavera ha un contratto fino al 2028, motivo per cui è ancora vendibile nella prossima finestra estiva e potrebbe quindi presto salutare definitivamente il Bologna.

Anche Amey verso i biancorossi

Oltre Tommaso Corazza, anche Wisdom Amey nel prossimo calciomercato estivo potrebbe percorrere la strada che porta da Bologna a Vicenza. Il difensore classe 2005 ha passato l’ultima stagione in prestito alla Pianese in Serie C. E ha fatto molto bene con la squadra di mister Alessandro Birindelli.

La squadra biancorossa, nelle discussioni con il club rossoblù, ha chiesto informazioni su Amey. Per il momento il Bologna non apre ad altre modalità diverse dal prestito secco. L’ex capitano dell’under 20 felsinea, che ha esordito a 15 anni in prima squadra con Sinisa Mihajlovic, sta crescendo piano ma costantemente e il futuro è ancora tutto dalla sua parte.

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