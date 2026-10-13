Calciomercato, l’ex Bologna Sansone riparte dalla Terza Categoria campana

Trentacinque anni e una passione per il calcio ancora pura, anzi purissima. Nicola Sansone, ex calciatore del Bologna dal 2019 al 2023 non appende le scarpette al chiodo, anzi nei giorni scorsi si è reso protagonista di una clamorosa “operazione” di “calciomercato”.

L’esterno nato a Monaco di Baviera e cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco lo scorso 10 settembre ha compiuto 35 anni. Da un anno era svincolato e, da un momento all’altro anche per via dei suoi continui e ripetuti problemi fisici ci si attendeva un annuncio sulla fine della carriera. Niente di più lontano dalla realtà, il professionismo è ormai un lontano ricordo, ma lui ha deciso di andare avanti.

Terza categoria campana per ripartire

L’annuncio non è stato dato da lui direttamente ma dalla società che lo ha ingaggiato: Nicola Sansone da qualche giorno infatti è un nuovo calciatore del Novi Velia, terza categoria campana. In un video diffuso dalla società del piccolo paese in provincia di Salerno (di cui è originaria la sua famiglia) si vede il giocatore firmare il suo nuovo contratto.

Un ingaggio clamoroso a parametro zero quello del giocatore ex Bologna, Villarreal e Sassuolo. Il suo talento e la sua rapidità, infatti, se accompagnati da un fisico in condizioni accettabili possono fare la differenza per la piccola squadra dilettantistica.

D’altronde, per lui, era ormai l’incapacità soluzione quella di ripartire da una categoria e da un ambiente del genere. Sansone era fuori dal giro delle società professionistiche dal 2025, quando aveva terminato a scadenza di contratto la sua esperienza al Lecce e nessuno nelle ultime sessioni di mercato lo aveva cercato in sede di calciomercato.

Sansone al Bologna

Nicola Sansone arriva al Bologna nel gennaio 2019 dal Villarreal in prestito, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, poi esercitato per circa 8 milioni di euro. In rossoblù colleziona 119 presenze e 14 gol in Serie A, diventando una risorsa importante soprattutto nella corsa alla salvezza del 2019.

Tra le reti più memorabili spicca quella contro l’Inter nel maggio 2022, decisiva nella vittoria per 2-1 che contribuì a indirizzare la lotta scudetto. Dopo quattro anni e mezzo, nell’estate 2023, il club, nonostante Motta lo avesse scelto come alternativa ai centravanti puri, decide di non rinnovargli il contratto, lasciandolo partire a parametro zero. La scelta chiude un’esperienza a cui l’attaccante era particolarmente legato.

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