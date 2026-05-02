Calciomercato, sempre in bilico il futuro dell’ex Bologna Zirkzee: Milan alla finestra

Sarà l’ennesimo calciomercato estivo con le valigie in mano per Joshua Zirkzee, ancora una volta navigato a lasciare il Manchester United. L’ex Bologna nonostante lo scorso anno Amorim, poi esonerato, lo avesse voluto tenere ha giocato ancora una volta pochissimo e potrebbe salutare l’Inghilterra.

Il centravanti olandese, che ha fatto vedere il meglio di sé proprio con la maglia del Bologna indosso, ha lasciato il rossoblù da due stagioni e da allora è letteralmente scomparso. Pochi minuti e pochissimi acuti per Zirkzee che nel prossimo calciomercato, come al solito, è finito nel mirino di qualche club di Serie A. Nella fattispecie il Milan.

Milan alla ricerca di un centravanti

A riferire di un ritorno di fiamma tra il Diavolo e Joshua è La Gazzetta dello Sport. Zirkzee è nella lista del Milan per il prossimo calciomercato estivo, dato che i rossoneri cercano ormai da due anni un centravanti. Dopo l’addio di Giroud, il vuoto in zona gol per il Milan è stato a tratti imbarazzante.

Massimiliano Allegri ha più volte chiesto un centravanti, vista l’insoddisfazione rispetto a Santi Gimenez, ma ha ottenuto poche risposte. In estate, è rimasto Gimenez (poi infortunatosi per 5 mesi) e gli è stato preso Nkunku, centravanti adattato in auguri di gioco molto diversi da quello del livornese. Poi, a gennaio, è stata la volta di Fullkrug, low cost: esperimento fallito.

La situazione di Zirkzee

Il Milan e Zirkzee si erano già “tanto amati” durante il calciomercato estivo 2024, quando il Bologna alla fine lo cedette al Manchester United. I rossoneri e Joshua avevano un accordo pressoché su tutto e il club meneghino era disposto a pagare i 42 milioni di clausola rescissoria.

Tuttavia, le esose richieste del suo agente Kia Joorabchian avevano bloccato tutto a un passo dalla conclusione. Ora il prezzo del suo cartellino è notevolmente diminuito e forse si può ottenere anche in prestito. Resta da capire però a quanto e come vorrà cederlo il Manchester United, che non ha certo bisogno di soldi.

L’uomo giusto al posto sbagliato?

Zirkzee poi potrebbe anche non essere l’uomo giusto per il Milan, o meglio potrebbe essere il centravanti giusto per la Serie A ma non nel sistema di Allegri. L’olandese ama venire incontro e giocare con la squadra, ma nel Diavolo attuale un suo utilizzo in questa maniera rischia di minarne le già non eccelse abilità finalizzative.

Insomma, tanti dubbi e una sola certezza: Zirkzee può lasciare il Manchester United nel prossimo calciomercato estivo e su di lui c’è il Milan. Ma non possono essere escluse opzioni come Juventus e RomaRoma, da tempo sulle sue tracce.

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