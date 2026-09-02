Calciomercato Serie A – Maggiori acquisti e cessioni delle venti squadre del campionato italiano

Mancavano quattordici giorni alla fine del calciomercato, quando proponemmo la tabella sottostante. A bocce ferme, e quindi con il termine definitivo della sessione estiva del calciomercato, il riepilogo dell’intensa estate. La mappa che proponiamo quest’oggi, consiste nell’identificare l’acquisto e la cessione più remunerativa di ogni squadra partecipante alla Serie A 2026-2027.

Partiamo inevitabilmente dal Bologna. I rossoblù hanno ceduto Santiago Castro alla Roma per 36 milioni di euro, a cui aggiungere ulteriori tre milioni di bonus (qualora si dovessero verificare le condizioni) e il 10% sulla plusvalenza della futura rivendita. L’acquisto più caro è stato quello di Mikel Amondarain, centrocampista argentino 21enne. È pur vero che l’opzione dell’obbligo di riscatto per Roberto Piccoli è ampiamente alla portata: in quel caso, sarebbe il centravanti italiano l’acquisto più remunerativo per il Bologna (per quanto concerne l’attuale sessione di calciomercato). L’accordo per Piccoli prevede il prestito gratuito e l’obbligo di riscatto in caso di salvezza dei rossoblù, a 18 milioni di euro più ulteriori 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Il Bologna rimane (quasi) così com’era, avendo fatto registrare i personali ‘record’ in precedenza al marasma del calciomercato delle ultimissime ore. L’unica novità potrebbe riguardare la cessione maggiormente remunerativa. Nella giornata di ieri, Jonathan Rowe ha salutato Casteldebole e si è unito ufficialmente all’Atalanta: 5 milioni di prestito, 30 per l’obbligo di riscatto e 5 milioni aggiuntivi di bonus. Solo il tempo e le prestazioni dei calciatori potranno dirci se i rossoblù guadagneranno maggiormente dalla cessione di Castro o da quella dell’inglese.

Il record lo ha stabilito il Milan, che ha fatto registrare l’acquisto più costoso della sua storia e dell’intera Serie A, nell’attuale sessione di calciomercato. Il trasferimento in questione è quello che ha portato a Milano Gonçalo Ramos. La cessione più remunerativa spetta invece all’Atalanta, grazie all’affare che ha portato Marco Palestra a vestire la casacca del Chelsea.

Calciomercato Serie A

La squadra che ha speso più di tutte è la Juventus (164,35 milioni di euro), mentre il Lecce con i suoi 9 milioni di euro è quella che ha speso meno. Il Milan (163,7) e la Fiorentina (150,3) completano il podio per quanto riguarda i club che hanno speso maggiormente. La Juventus è anche la squadra che ha il saldo più sfavorevole tra acquisti e cessioni (- 137,85 milioni). Il club che ha guadagnato maggiormente dalle cessioni è il Milan (87 milioni di euro), di poco sopra al Bologna (86,60 milioni); il club rossoblù presenta il miglior saldo tra acquisti e cessioni (+ 54,8 milioni di euro), seguito dall’Atalanta a stretto giro (+ 53,5).

Le cifre sono garantite dal sito Transfermarkt. L’ordine delle squadre ripercorre la classifica della Serie A 2025-2026. Acquisti e cessioni possono riferirsi anche alla scorsa stagione, qualora l’obbligo di riscatto sia stato esercitato in questa finestra di calciomercato; allo stesso modo possono riferirsi ai fine prestiti.

Classifica

Inter – Acquisto (Spence dal Tottenham e Jones dal Liverpool per 30 milioni di euro ciascuno) Cessione (Dumfries al Real Madrid per 20 milioni di euro)

Napoli – Acquisto (Højlund dal Manchester United per 44 milioni di euro) Cessione (Gutiérrez al Bayer Leverkusen per 26 milioni di euro)

Roma – Acquisto (Santiago Castro dal Bologna per 36 milioni di euro) Cessione (Sangaré all’Elche per 4,5 milioni di euro)

Como – Acquisto (Chalobah dal Chelsea per 30 milioni di euro) Cessione (Engelhardt al Friburgo per 7 milioni di euro)

Milan – Acquisto (Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro) Cessione (Rafael Leão al Galatasaray per 38 milioni di euro)

Juventus – Acquisto (Openda dal Lipsia per 42,75 milioni di euro) Cessione (Weah al Marsiglia per 14,4 milioni di euro)

Atalanta – Acquisto (Gaetano dal Cagliari per 12 milioni di euro) Cessione (Palestra al Chelsea per 57 milioni di euro)

Bologna – Acquisto (Amondarain dall’Estudiantes per 10 milioni di euro) Cessione (Castro alla Roma per 36 milioni di euro)

Lazio – Acquisto (Dia dalla Salernitana per 11,3 milioni di euro) Cessione (Gila al Milan per 30 milioni di euro)

Udinese – Acquisto (Lazar Jovanovic dallo Stoccarda per 6,5 milioni di euro) Cessione (Atta alla Fiorentina per 25 milioni di euro)

La parte destra della classifica

Sassuolo – Acquisto (Muric dall’Ipswich Town per 7 milioni di euro) Cessione (Muharemovic al Leeds per 37 milioni di euro)

Torino – Acquisto (Simeone dal Napoli per 7,2 milioni di euro) Cessione (Milinkovic-Savic al Napoli e Pedersen all’Olympiacos per 6 milioni di euro ciascuno)

Parma – Acquisto (David Romero dal Tigre per 7 milioni di euro) Cessione (Zion Suzuki all’Aston Villa per 30 milioni di euro)

Cagliari – Acquisto (Sebastiano Esposito dall’Inter per 4 milioni di euro) Cessione (Gaetano all’Atalanta per 12 milioni di euro)

Fiorentina – Acquisto (Oulaï dal Trabzonspor per 26 milioni di euro) Cessione (Mandragora al Torino per 5 milioni di euro)

Genoa – Acquisto (Colombo dal Milan per 7 milioni di euro) Cessione (Ekhator alla Juventus per 16,4 milioni di euro)

Lecce – Acquisto (Geubbels dal Paris per 4,6 milioni di euro) Cessione (Camarda per fine prestito al Milan per 1,35 milioni di euro)

Venezia – Acquisto (Akor Adams dal Siviglia per 16 milioni di euro) Cessione (Issa Doumbia allo Sporting Lisbona per 20,53 milioni di euro)

Frosinone – Acquisto (Bobcek dal Lechia Gdansk per 10,7 milioni di euro) Cessione (Biraschi al Karagümrük per 400 mila euro)

Monza – Acquisto (Zeballos dal Boca Juniors per 4,5 milioni di euro) Cessione (Hernani al Palermo per 1 milione di euro)

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