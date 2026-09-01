Ufficiale: Jonathan Rowe è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Jonathan Rowe lascia ufficialmente il Bologna per diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’accordo, raggiunto dai due club nelle ultime ore, prevede la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a fine stagione fissato a 30 milioni di euro più 5 di bonus.

Un addio sofferto dai tifosi del Bologna. La città saluta l’inglese dopo una stagione da 8 gol e 5 assist tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Il giocatore ha effettuato le visite mediche in mattinata, ora non gli resta che raggiungere i nuovi compagni di squadra e conoscere il nuovo allenatore, Maurizio Sarri.

Il comunicato del Bologna

“Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto all’Atalanta BC il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jonathan Rowe a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni”.

Il comunicato dell’Atalanta: Jonathan Rowe è un nuovo giocatore della Dea

“Grande protagonista del successo dell’Inghilterra agli Europei U21 del 2025, Jonathan è nato a Londra da genitori giamaicani il 30 aprile 2003. Dopo i primi calci nell’AFC Wembley, la squadra del quartiere in cui è cresciuto, ha poi sviluppato il suo talento nelle giovanili del Norwich City. Così ha completato precocemente tutto il suo percorso fino a debuttare in prima squadra appena diciassettenne in un incontro dell’EFL Trophy. Nella stagione 2021/22 arrivano le prime presenze in Premier League (13 in tutto), con il debutto a fine dicembre nel match in casa del Crystal Palace. Con cinque gol nelle prime cinque partite in tutte le competizioni, si ritaglia subito un ruolo da protagonista nella stagione 2023/24, conclusa con un bottino di 12 reti nella Championship inglese.

Un’annata importante, impreziosita anche dal premio di EFL Young Player of The Month di agosto 2023, che gli vale la chiamata dell’Olympique Marsiglia. In Francia impiega solo quattro partite per trovare il suo primo gol in Ligue 1, e non è una rete banale. Firma infatti al 95’ il successo per 3-2 dell’OM sul campo dell’Olimpyque Lione.



Chiude la stagione con 31 partite giocate tra tutte le competizioni, 3 gol e 4 assist. A 22 anni arriva la chiamata dall’Italia, dal Bologna, con cui debutta in Serie A il 14 settembre 2025 sul campo del Milan. Nella sua prima stagione “italiana”, realizza tre reti in campionato (una di queste, una splendida semirovesciata che ha deciso nel recupero la partita di Napoli, è stata premiata come gol del mese di maggio dalla Lega Serie A) e una in Coppa Italia decisiva per battere il Parma. Inoltre matura anche un’esperienza importante in UEFA Europa League, contribuendo con 4 gol e 2 assist al raggiungimento dei quarti di finali”.

Prosegue:

“Jonathan è stato protagonista anche con la maglia dell’Inghilterra U21 con cui ha vinto il Campionato Europeo 2025, fornendo un contributo fondamentale e determinante per la conquista del titolo: dopo aver segnato nel match d’esordio nella competizione contro la Repubblica Ceca, si è ripetuto in finale realizzando nei tempi supplementari con un tuffo di testa la rete decisiva nel successo per 3-2 contro la Germania.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta la Società nerazzurra rivolgono un caloroso benvenuto a Jonathan, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia nerazzurra”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook