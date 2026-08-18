Calciomercato Serie A – Maggiori acquisti e cessioni delle venti squadre del campionato italiano

Mancano quattordici giorni alla fine del calciomercato, eppure alcune squadre che parteciperanno al campionato di Serie A 2026-2027 hanno praticamente concluso le operazioni in entrata. Tuttavia le cessioni, per rientrare dei costi sostenuti per gli acquisti, saranno un tema caldissimo in queste ultime due settimane. La mappa che proponiamo quest’oggi, consiste nell’identificare l’acquisto e la cessione più remunerativa di ogni squadra di Serie A

Partiamo inevitabilmente dal Bologna. I rossoblù hanno ceduto Santiago Castro alla Roma per 36 milioni di euro, a cui aggiungere ulteriori tre milioni di bonus (qualora si dovessero verificare le condizioni) e il 10% sulla plusvalenza della futura rivendita. L’acquisto più caro è stato quello di Mikel Amondarain, centrocampista argentino 21enne. È pur vero che l’opzione dell’obbligo di riscatto per Roberto Piccoli è ampiamente alla portata: in quel caso, sarebbe il centravanti italiano l’acquisto più remunerativo per il Bologna (per quanto concerne l’attuale sessione di calciomercato). L’accordo per Piccoli prevede il prestito gratuito e l’obbligo di riscatto in caso di salvezza dei rossoblù, a 18 milioni di euro più ulteriori 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Il record lo ha stabilito il Milan, che ha fatto registrare l’acquisto più costoso della sua storia e dell’intera Serie A, nell’attuale sessione di calciomercato. Il trasferimento in questione è quello che ha portato a Milano Gonçalo Ramos. La cessione più remunerativa spetta invece all’Atalanta, grazie all’affare che ha portato Marco Palestra a vestire la casacca del Chelsea.

Calciomercato Serie A

La squadra che per il momento ha speso più di tutte è la Juventus (157,25 milioni di euro), mentre il Lecce con i suoi 4.60 milioni di euro è quella che ha speso meno. La Fiorentina e il Milan completano il podio per quanto riguarda i club che hanno speso maggiormente.

La classifica per ovvi motivi non prende in considerazione i calciatori, i cui acquisti o le relative cessioni non sono state ancora ufficializzate. Le cifre sono garantite dal sito Transfermarkt. L’ordine delle squadre ripercorre la classifica della Serie A 2025-2026. Acquisti e cessioni possono riferirsi anche alla scorsa stagione, qualora l’obbligo di riscatto sia stato esercitato in questa finestra di calciomercato; allo stesso modo possono riferirsi ai fine prestiti.

Inter – Acquisto (Spence dal Tottenham per 30 milioni di euro) Cessione (Dumfries al Real Madrid per 20 milioni di euro)

Napoli – Acquisto (Højlund dal Manchester United per 44 milioni di euro) Cessione (Gutiérrez al Bayer Leverkusen per 26 milioni di euro)

Roma – Acquisto (Santiago Castro dal Bologna per 36 milioni di euro) Cessione (Sangaré all’Elche per 4,5 milioni di euro)

Como – Acquisto (Chalobah dal Chelsea per 30 milioni di euro) Cessione (Engelhardt al Friburgo per 7 milioni di euro)

Milan – Acquisto (Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro) Cessione (Álex Jiménez al Bournemouth per 18,5 milioni di euro)

Juventus – Acquisto (Openda dal Lipsia per 42,75 milioni di euro) Cessione (Weah al Marsiglia per 14,4 milioni di euro)

Atalanta – Acquisto (Gaetano dal Cagliari per 12 milioni di euro) Cessione (Palestra al Chelsea per 57 milioni di euro)

Bologna – Acquisto (Amondarain dall’Estudiantes per 10 milioni di euro) Cessione (Castro alla Roma per 36 milioni di euro)

Lazio – Acquisto (Dia dalla Salernitana per 11,3 milioni di euro) Cessione (Gila al Milan per 30 milioni di euro)

Udinese – Acquisto (Idrissa Gueye dal Metz per 6 milioni di euro) Cessione (Atta alla Fiorentina per 25 milioni di euro)

La parte destra della classifica

Sassuolo – Acquisto (Muric dall’Ipswich Town per 7 milioni di euro) Cessione (Muharemovic al Leeds per 37 milioni di euro)

Torino – Acquisto (Simeone dal Napoli per 7,2 milioni di euro) Cessione (Milinkovic-Savic al Napoli per 6 milioni di euro)

Parma – Acquisto (David Romero dal Tigre per 7 milioni di euro) Cessione (Pellegrino alla Fiorentina per 22,5 milioni di euro)

Cagliari – Acquisto (Sebastiano Esposito dall’Inter per 4 milioni di euro) Cessione (Gaetano all’Atalanta per 12 milioni di euro)

Fiorentina – Acquisto (Oulaï dal Trabzonspor per 26 milioni di euro) Cessione (Nicolás Valentini all’Alavés per 3 milioni di euro)

Genoa – Acquisto (Colombo dal Milan per 7 milioni di euro) Cessione (Ekhator alla Juventus per 16,4 milioni di euro)

Lecce – Acquisto (Geubbels dal Paris per 4,6 milioni di euro) Cessione (Camarda per fine prestito al Milan per 1,35 milioni di euro)

Venezia – Acquisto (Akor Adams dal Siviglia per 16 milioni di euro) Cessione (Issa Doumbia allo Sporting Lisbona per 20,53 milioni di euro)

Frosinone – Acquisto (Schmid dal Werder Brema per 8,5 milioni di euro) Cessione (Biraschi al Karagümrük per 400 mila euro)

Monza – Acquisto (Cutrone dal Como per 4 milioni di euro) Cessione (Hernani al Palermo per 1 milione di euro)

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