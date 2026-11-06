Cambiaghi di nuovo in Nazionale: la giusta adrenalina per il primo gol

Nicolò Cambiaghi torna ad indossare due maglie: quella rossoblù e quella azzurra. Anche per lui è arrivata la conferma da parte del commissario tecnico Roberto Mancini per il nuovo ciclo della Nazionale. L’allenatore marchigiano infatti vuole sfruttare la Nations League per consolidare il gruppo e vedere in azione i giovani talenti sulla rampa di lancio.

Nelle pre convocazioni c’erano anche Orsolini, Bernardeschi e Piccoli, ma per il momento resta soltanto il giocatore lombardo l’unico rossoblù della tornata. Al loro posto sono stati chiamati per la prima volta Cisse, attaccante del Milan e Liberali, trequartista del Como e per la seconda volta Koleosho, attaccante del Paris FC.

Cambiaghi insegue il suo primo gol in vista dell’ascesa in Nazionale

Per il lombardo, la partita di sabato a Parma è l’occasione perfetta per dimostrare il suo talento alla vigilia del raduno con gli azzurri, a Coverciano.

Lui, insieme al compagno di squadra Odgaard, sono le uniche pedine d’attacco del Bologna a non aver ancora compiuto un gol in A. Nel suo primo anno di campionato ha portato a casa 1 gol e 4 assist, 3 anni dopo, alla sua seconda stagione in rossoblù, ha invece concluso con 3 reti e 4 assist. Oltre al campionato ci sono stati 1 gol e 2 assist in Europa League. Nella sua quinta stagione di Serie A, Cambiaghi quindi sente la fame per il primo gol, dopo aver servito 2 assist.

Il talento di Cambiaghi alza le aspettative fra i tifosi

Quest’anno con Palladino il giocatore classe 2000 non è rimasto in secondo piano, giocando da titolare col Monza, nonostante la tripletta di Mbangula nella bella vittoria contro il Milan. Questo dimostra la fiducia che ha il mister nel lavoro a lungo termine, ma tale fiducia deve essere conservata e ripagata con altri risultati convincenti.

Al Tardini quindi, davanti a 3500 rossoblù, Cambiaghi vuole segnare il primo gol e alimentare l’entusiasmo dei tifosi, che non vogliono rinunciare al sogno di rivedere il Bologna nella rincorsa verso le coppe europee.

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