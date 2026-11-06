Parma-Bologna, saranno 3.500 i rossoblù al Tardini

Certe trasferte restano impresse nella memoria, non soltanto per il risultato ottenuto sul campo, ma anche per le immagini che riescono a regalare. Parma è una di queste. L’ultimo precedente al Tardini porta con sé il ricordo di una vittoria per 3-1 e, soprattutto, di un momento particolare: Joey Saputo che, al termine della partita, raggiunse il settore ospiti per condividere la gioia con i tifosi rossoblù.

Una scena resa ancora più significativa dalla pioggia battente che aveva accompagnato l’incontro, trasformando la trasferta in una giornata tutt’altro che semplice per i sostenitori presenti. Il presidente, senza ripararsi dalla pioggia, volle ringraziare personalmente chi aveva affrontato il viaggio e sostenuto la squadra per tutti i novanta minuti. Domani il Bologna tornerà al Tardini, accompagnato ancora una volta da una presenza importante. L’obiettivo è ripetere quella giornata, possibilmente senza il diluvio, ma con lo stesso epilogo.

Trasferta Bologna, saranno 3.500 al Tardini

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, la risposta del pubblico rossoblù non si è fatta attendere. Domani saranno infatti 3.500 i sostenitori bolognesi presenti a Parma, il numero massimo consentito nel settore ospiti. Si tratta della prima grande mobilitazione stagionale, una dimostrazione di vicinanza alla squadra in vista di un appuntamento particolarmente importante.

Il percorso delle trasferte, finora, non è stato privo di ostacoli. A Bergamo, contro l’Atalanta, i numeri erano stati più contenuti, mentre la possibilità di raggiungere Napoli era stata addirittura negata. Successivamente sono arrivate le lunghe trasferte di Lecce e Cagliari, nelle quali i tifosi non hanno comunque fatto mancare il proprio sostegno, prima dell’appuntamento di San Siro contro il Milan.

In quell’occasione, però, giocare di mercoledì alle 18.30 non ha certamente favorito la partecipazione. Nonostante le difficoltà, oltre 600 bolognesi hanno raggiunto lo stadio, potendo poi festeggiare una vittoria particolarmente significativa, un risultato che mancava da dieci anni.

Adesso sarà il Tardini a ospitare una nutrita rappresentanza rossoblù. Ferguson e compagni potranno contare su un settore ospiti gremito, proprio come accaduto nella precedente visita a Parma, il 2 novembre dello scorso anno. Una cornice di pubblico importante, che testimonia ancora una volta quanto il legame tra la squadra e la sua gente sia rimasto saldo.

Il pubblico del Dall’Ara racconta la passione rossoblù

Il sostegno dei bolognesi, però, non si misura soltanto lontano da casa. Anche al Dall’Ara la partecipazione è stata costante, con una media di 27.560 spettatori a partita in questa stagione. Un dato che colloca il Bologna al settimo posto nella graduatoria del campionato.

Davanti ai rossoblù si trovano il Genoa, con 30.631 presenze medie al Ferraris, e le principali piazze del calcio italiano: Juventus, Napoli, Roma, Milan e Inter, con queste ultime due che superano entrambe quota 74.000 spettatori di media.

Il pubblico bolognese si conferma comunque tra quelli più presenti della Serie A, facendo registrare numeri superiori a quelli di Lecce, Udinese, Fiorentina e Atalanta. Un risultato destinato potenzialmente a crescere ancora, considerando che al Dall’Ara, tra le squadre di maggiore richiamo, sono già passate soltanto Lazio e Inter.

Anche il confronto con le stagioni precedenti permette di inquadrare meglio la partecipazione della tifoseria. Nel campionato 2025-2026 la media era stata di 27.742 spettatori, mentre nella prima stagione di Vincenzo Italiano sulla panchina rossoblù, quella in cui il Bologna ha disputato la Champions League, si era arrivati a 27.974. Numeri in crescita rispetto ai quasi 26.000 del 2023-2024 e alle annate precedenti, lasciando naturalmente fuori dal confronto il periodo condizionato dal Covid.

Bologna, Parma può diventare un passaggio decisivo

La trasferta di domani rappresenta molto più di una semplice occasione per riempire il settore ospiti. Il Bologna arriva all’appuntamento con la possibilità di centrare la quarta vittoria consecutiva e compiere un ulteriore passo avanti in classifica.

Un successo permetterebbe infatti alla squadra di raggiungere quota 17 punti, conquistando momentaneamente il settimo posto a pari merito con la Juventus. I bianconeri saranno poi impegnati domenica a Firenze, in una partita che potrebbe avere conseguenze sulla graduatoria.

Dopo un periodo positivo, il discorso legato all’Europa è tornato a trovare spazio tra i pensieri dell’ambiente rossoblù. Merito del lavoro di un allenatore che ha saputo dare una direzione precisa alla squadra, di giocatori capaci di interpretare al meglio le sue idee e di una tifoseria che, anche nei momenti meno semplici, non ha mai fatto mancare il proprio appoggio.

Domani a Parma ci sarà un’altra occasione per dimostrare tutto questo. Con 3.500 bolognesi sugli spalti, la squadra avrà al proprio fianco una spinta importante. Perché quando il pubblico risponde in questo modo, la trasferta diventa anche una questione di appartenenza. E tornare dal Tardini con tre punti renderebbe ancora più speciale una giornata già significativa per tutto il popolo rossoblù.

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