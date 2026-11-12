Cambiaghi sogna come un bambino il suo primo gol in nazionale

Una storia emozionante quella di Nicolò Cambiaghi, che nel lontano 2006, a soli 5 anni e mezzo, vide per la prima volta l’Italia di Marcello Lippi campione del mondo. La Francia fu sconfitta ai calci di rigore, in finale, con un 5-3 indimenticabile.

Quella sera Nicolò era un bambino che sognava ad occhi aperti, sulle spalle del padre Luca, all’Olympiastadion di Berlino. Questa sera, a San Siro, Cambiaghi tornerà a rivedere “les Bleus”, stavolta da possibile protagonista, sognando il suo primo gol con la Nazionale Maggiore.

La strada di Cambiaghi

Vent’anni fa un piccolo Cambiaghi era seduto sulle spalle del papà festeggiando la vittoria iridata degli azzurri. Due decenni dopo si è ritrovato ancora una volta nel ruolo di spettatore, ma a un passo dalla Nazionale. Lo scorso 2 ottobre vide l’1-1 di Italia-Francia dalla TV di Coverciano, lasciato a riposo da Mancini, insieme ad altri azzurri.

Ma l’attesa è finita, questa sera, allo stadio di Milano, può finalmente mettere in gioco le sue abilità, e immaginare un possibile gol con la maglia azzurra.

L’attaccante rossoblù conosce molto bene il prato del Meazza. Ci torna dopo l’esperienza del 28 ottobre di Milan-Bologna 2-4, entrato in campo dopo un’ora di partita stravolgendo la serata.

Quella sera è entrato in tre azioni decisive che portarono il Bologna alla vittoria: innanzitutto ha guadagnato la punizione che portò all’autogol di Bartesaghi; poi l’azione del 2-3 conclusa da Mbangula; infine ha chiuso la partita facendo partire l’azione del quarto gol, partito dal limite dell’area e lasciando che Mbangula infilasse il pallone alle spalle di Maignan.

I gol dell’attaccante Cambiaghi in Nazionale

Cambiaghi in rossoblù ha realizzato 5 gol, ma Raffaele Palladino ha l’obiettivo di farlo cresce, come riporta Massimo Vitali sul Resto del Carlino, un obiettivo che si sono posti anche Vincenzo Italiano e Domenico Tedesco, ma che non hanno raggiunto.

Palladino nel post derby a Parma disse: «Dovrò essere bravo a far credere a Cambiaghi che è un attaccante che può riempire l’area ed essere decisivo in zona gol. Lui ci sta provando e sono sicuro che con la qualità che ha i gol arriveranno». Di questo ne è sicuro anche Mancini, che ha visto il potenziale del ragazzo, anche grazie alle sue qualità da esterno duttile.

Per ora la quota gol di Cambiaghi con la maglia della nazionale è di uno in 10 partite, ma con l’Under 21. Il ragazzo, come il Ct Mancini, sperano che questa quota cambi stasera e che cresca nelle prossime.

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