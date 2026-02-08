Cuesta soddisfatto dopo Bologna-Parma (0-1): “Dal campo certe situazioni mi sono sembrate sorprendenti”

Una partita spezzata, nervosa, fatta di episodi e di continui cambi di inerzia, si chiude nel modo più amaro per il Bologna. Il Parma porta via i tre punti dal Dall’Ara grazie a un gol nel recupero e nel post-gara, ai microfoni di DAZN, l’allenatore gialloblù Carlos Cuesta ha sottolineato soprattutto la capacità dei suoi di restare dentro la partita fino all’ultimo.

Episodi e maturità secondo Cuesta

“Sono contento della maturità della squadra. Non era facile reagire dopo due sconfitte pesanti e gestire una gara con così tanti episodi diversi”, ha spiegato il tecnico del Parma. Cuesta ha riconosciuto come la sua squadra non abbia sempre trovato la fluidità di gioco desiderata, soprattutto nei momenti di superiorità numerica, ma ha insistito sull’atteggiamento mostrato dai suoi. “La fluidità non è stata quella che vorremmo, ma il cuore, il modo di competere e la capacità di superare le difficoltà sono stati determinanti”.

La gara, gli episodi e la gestione dei momenti

Una partita che ha vissuto di snodi chiave, tra espulsioni e fasi alterne, come ammesso dallo stesso allenatore del Parma, che ha preferito non soffermarsi sulle decisioni arbitrali. “Dal campo alcune situazioni mi sono sembrate sorprendenti, ma ognuno fa le proprie valutazioni. Io penso solo alla mia squadra”, ha aggiunto Cuesta.

Corvi decisivo, Ordoñez colpisce nel finale

Tra i protagonisti della sfida c’è stato Edoardo Corvi, decisivo con alcuni interventi che hanno tenuto in piedi il Parma nei momenti di maggiore pressione rossoblù, Cuesta ne ha sottolineato l’affidabilità e la capacità di farsi trovare pronto. “Abbiamo ragazzi che lavorano sempre per essere pronti. Quando vengono chiamati in causa, rispondono”. Il gol che ha deciso l’incontro è arrivato invece da Christian Ordoñez, alla sua prima rete in Serie A. “Sono molto contento, è il mio primo gol in Serie A”, ha raccontato il centrocampista argentino, “so che la mia famiglia dall’Argentina mi stava guardando”.

Le parole dei protagonisti

Nel dopo gara, lo stesso Corvi ha definito la partita “una montagna russa”, spiegando come il Parma abbia scelto di coprirsi dopo l’espulsione e di restare compatto, aspettando l’occasione giusta. “Siamo rimasti uniti, sapevamo che le occasioni sarebbero arrivate”, ha spiegato il portiere.

Parole che si intrecciano con la lettura di una gara in cui il Bologna, pur restando a lungo dentro il match, non è riuscito a capitalizzare le proprie fasi favorevoli, lasciando spazio al colpo finale degli ospiti.

