Casale out – Improbabile la sua presenza a Brighton

Si sono ritrovati ieri i rossoblù a Casteldebole dopo il giorno di riposo concesso da mister Tedesco per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta in terra d’Albione. Sabato andrà in scena l’amichevole con il Brighton: l’unico calciatore che potrebbe saltare la sfida è Nicolò Casale, ancora fuori dal gruppo e costretto a svolgere un lavoro differenziato in seguito all’infortunio agli adduttori della scorsa settimana. Tutto il resto della rosa sarà invece a disposizione di mister Tedesco.

Casale unico indisponibile per Brighton?

Il Bologna partirà venerdì in direzione Inghilterra con un volo charter, mentre rimane difficile ipotizzare che Casale farà parte del gruppo e del volo. All’Amex Stadium di Brighton, gli inglesi sfideranno i rossoblù alle ore 15 (le 16 in Italia). Lo scorso sabato i Seagulls hanno travolto la Roma di Gian Piero Gasperini con un perentorio 3-0. Test probante per Domenico Tedesco e i suoi: con ogni probabilità l’allenatore rossoblù proverà l’undici titolare che bagnerà ufficialmente il suo esordio in casa contro la Lazio, lunedì 24 agosto alle ore 18.30.

Nell’allenamento di ieri il Bologna è sceso in campo in una seduta unica, dividendosi tra esercitazioni tattiche e partitella a campo ridotto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook