Castellini resta ottimista: «La Coppa Italia ha stravolto le aspettative, ora serve fiducia in Sartori»

La conferenza stampa di Fenucci è frutto di un ampio dibattito popolare. La società sta gestendo con interesse il club o quanto visto negli ultimi mesi rappresenta un campanello d’allarme? Sicuramente i pochi, o quantomeno minori, investimenti sul mercato hanno preoccupato e non poco la tifoseria.

D’altro canto, però, un ex giocatore del Bologna ci offre un punto di vista diverso. Castellini, che ha sfiorato le 200 presenze con i felsinei nei primi anni duemila, resta ottimista e invita alla calma in un’intervista redatta da Massimo Vitali, uscita nel numero odierno de il Resto del Carlino.

Castellini resta ottimista: «Theate è una buona soluzione»

I dubbi del popolo derivano dal saldo positivo di oltre 50 milioni che questo calciomercato ha lasciato al Bologna. Numeri del genere fanno temere che i giorni migliori, quelli degli investimenti, siano ormai passati e che, senza coppe, i rossoblu rischino un ridimensionamento significativo.

Il colpo Theate, però, rassicura Castellini, che del ruolo se ne intende. «Ci sono tante incognite ma possiamo fare un campionato tranquillo. Arthur è un difensore navigato e conosce l’ambiente, è una buona soluzione per tappare quel buco. La Coppa Italia ha stravolto le aspettative, ma non è automatico mantenere quel livello anno dopo anno».

La fiducia in Sartori

«La cessione di Rowe non se l’aspettava nessuno ma senza Europa il club si è sentito incentivato a fare più plusvalenze», ha dichiarato l’ex centrale perugino, chiedendo però di avere fiducia in Sartori. «Lui è bravissimo a scegliere calciatori che vengono da una stagione anonima per rilanciarli alla grande. Parlerà il campo, ma Tedesco ha già trovato alcune certezze e oggi è ancora troppo presto per giudicare».

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