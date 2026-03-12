Castro commenta Bologna-Roma (1-1): «Abbiamo fatto il nostro, ma l’arbitro…»

Santiago Castro è stato come sempre cattivo e combattivo durante Bologna-Roma, ma non è bastato per andare in gol. Il centravanti argentino ha lottato per buona parte della gara con Evan Ndicka spartendosi la posta “dei duelli” fisici.

E così la gara, alla fine, si è incanalata sul binario del pareggio con il gol di Bernardeschi prima e quello di Pellegrini poi. I rossoblù avrebbero forse meritato di vincere la prima metà dell’ottavo di finale dell’Europa League. Castro ha commentato così il risultato della sfida tra Bologna e Roma in conferenza stampa.

Castro e la partita del Bologna

Castro ha commentato così il pareggio del Bologna con la Roma: «Abbiamo fatto una grandissima partita. Siamo riusciti ad andare in vantaggio – tuttavia, la squadra rossoblù secondo il centravanti argentino ha commentato con qualche dubbio l’arbitraggio del signor Jablonski – Dopo il gol, secondo me, possiamo dire che l’arbitro non ha fatto bene per noi. Secondo me non è possibile che i difensori mi hanno fatto quattro o cinque falli per tempo, prendendomi per il collo. Però il calcio è così, in Europa si gioca così e quindi niente. Ora dobbiamo pensare a lunedì alla partita contro il Sassuolo e dobbiamo riscattare la sconfitta di domenica».

Sulla gara di ritorno

Sulla gara di ritorno: «Sì, è tutto aperto. Qualcuno pensava che fossimo fuori prima di giocare. Oggi abbiamo meritato più di loro, ma è così il calcio. Basta sbagliare una volta e subire subito gol».

Nessun rammarico però per il numero nove della squadra rossoblù: «Non mi dispiace nulla. Abbiamo fatto ciò che dovevamo. Loro sono una squadra fisica, e abbiamo lottato e fatto bene. Andare là a Roma, in vantaggio, sarebbe stato un grandissimo risultato. Ma ora dobbiamo fare il massimo e guardare al ritorno».

