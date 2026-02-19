Castro post Brann-Bologna (0-1): «Contento per il gol ma la squadra viene prima»

E’ il Toto Castro il match winner di Brann-Bologna. Basta il suo gran diagonale millimetrico, che fa il paio con la girata da vero numero 9 a Torino, a fissare lo 0-1 con cui i rossoblù superano i norvegesi e si presentano al ritorno con due risultati su tre a disposizione.

Le parole di Castro

Sul momento magico dell’argentino:

«Io voglio aiutare la squadra poi se c’è il gol meglio ma l’attaccante deve far giocare bene la squadra lo dice sempre il mister e io questo per me è l’importante. Segnare con continuità fa bene ma io penso al complesso e di essere sempre lo stesso».

Su cosa puoi migliorare?

«Devo migliorare sotto ogni aspetto. Dai passaggi al tiro in porta e ai movimenti imparando dai più grandi».

Sul colpo subito in testa:

«Ho preso una bella gomitata. Mi girava la testa, all’intervallo poi ho messo il ghiaccio e ho preferito restare fuori».

Sul campo:

«Penso si sia visto anche in tv, il campo non era nelle migliori condizioni non si poteva fare una grande partita ma quel che conta è il risultano oggi, abbiamo portato a casa una vittoria importante e un gol che può significare tanto per noi in vista del prossimo giovedì perché non è ancora finita».

Il primo gol in Europa:

«Sono molto contento, mi fa piacere ma ora pensiamo già all’impegno di lunedì contro una squadra che ha bisogno di punti. Ringraziamo i tifosi che ci hanno sostenuto e mettiamo già la testa alla sfida con l’Udinese».

Quanti gol vuoi fare in stagione?

«Nessun obiettivo, non penso a me stesso ma solo al gruppo».

