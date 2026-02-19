Bologna FC
Castro post Brann-Bologna (0-1): «Contento per il gol ma la squadra viene prima»
Le parole di Santiago Castro al termine di Brann-Bologna 0-1, terzo gol consecutivo per l’attaccante argentino
E’ il Toto Castro il match winner di Brann-Bologna. Basta il suo gran diagonale millimetrico, che fa il paio con la girata da vero numero 9 a Torino, a fissare lo 0-1 con cui i rossoblù superano i norvegesi e si presentano al ritorno con due risultati su tre a disposizione.
Le parole di Castro
Sul momento magico dell’argentino:
«Io voglio aiutare la squadra poi se c’è il gol meglio ma l’attaccante deve far giocare bene la squadra lo dice sempre il mister e io questo per me è l’importante. Segnare con continuità fa bene ma io penso al complesso e di essere sempre lo stesso».
Su cosa puoi migliorare?
«Devo migliorare sotto ogni aspetto. Dai passaggi al tiro in porta e ai movimenti imparando dai più grandi».
Sul colpo subito in testa:
«Ho preso una bella gomitata. Mi girava la testa, all’intervallo poi ho messo il ghiaccio e ho preferito restare fuori».
Sul campo:
«Penso si sia visto anche in tv, il campo non era nelle migliori condizioni non si poteva fare una grande partita ma quel che conta è il risultano oggi, abbiamo portato a casa una vittoria importante e un gol che può significare tanto per noi in vista del prossimo giovedì perché non è ancora finita».
Il primo gol in Europa:
«Sono molto contento, mi fa piacere ma ora pensiamo già all’impegno di lunedì contro una squadra che ha bisogno di punti. Ringraziamo i tifosi che ci hanno sostenuto e mettiamo già la testa alla sfida con l’Udinese».
Quanti gol vuoi fare in stagione?
«Nessun obiettivo, non penso a me stesso ma solo al gruppo».
