Castro, una notte per sognare ancora

Oggi è il grande giorno, alle ore 20:00 italiane il Bologna avrà l’occasione di avvicinarsi di un gradino ad un altro trofeo: la Supercoppa Italiana. Dopo la Coppa Italia vinta lo scorso maggio, sarebbe il secondo titolo del 2025, ma conquistarlo non sarà affatto facile.

A sfidare il Bologna infatti, sarà sarà la capolista di Serie A, l’Inter di Chivu, che darà il massimo per affrontare il Napoli in finale.

Un rossoblù fra tutti scalpita per calcare il campo dell’Al-Awwal dal primo minuto: Santiago Castro. Non solo per la vetrina, ma anche per affrontare ancora il suo idolo e punto di riferimento, Lautaro Martinez.

Supercoppa Italiana: Castro deve prima vincere il ballottaggio con Dallinga

Tuttavia, la maglia da titolare non sarà un regalo. Il Toto dovrà meritarsela vincendo il ballottaggio con il suo compagno di squadra Dallinga. Non sarà un pericolo invece Immobile, perché come ha ribadito mister Italiano, l’ex Lazio non ha ancora la condizione per giocare dal primo minuto.

Ma che sia da titolare o da subentrato, il tecnico rossoblù sa che Castro può fare la differenza. Santi è al momento il secondo bomber dietro a Orsolini. Dall’inizio della stagione infatti, è a quota quattro gol in campionato a cui va aggiunta la rete decisiva in Coppa Italia contro il Parma.

Il Toto vuole affrontare il Toro

Ottimi risultati che dimostrano come l’infortunio al piede rimediato con l’Argentina la scorsa stagione, sia ormai un vecchio ricordo. Nazionale che Castro spera di riabbracciare ancora e dove proprio lo scorso marzo ha incrociato – seppur solo per un attimo – il suo rivale di questa sera, Lautaro.

Per Castro il goleador nerazzurro è un vero e proprio punto di riferimento e averlo come avversario è un motivo ulteriore per dimostrare tutto il suo talento. L’allievo sfida il maestro e chissà chi avrà la meglio sotto il cielo stellato di Riyadh.

Castro, quanti traguardi con il Bologna!

Comunque vada, per Castro sarà una vittoria anche solo esserci. Dal suo arrivo in Italia dal Velez infatti, non sono passati neanche due anni interi.

Santi è sbarcato sotto le due torri a gennaio 2024. A quel tempo vestiva ancora la maglia numero 18, perché la 9 era vestita da un gigante: Joshua Zirkzee. Una volta partito per l’Inghilterra, l’olandese gliela lasciò in eredità con la raccomandazione di prendersene cura, e Castro non ha mai tradito la promessa.

Ad oggi la punta argentina è uno dei simboli del Bologna e la sua garra è il ritratto dell’aggressività della squadra di Italiano. Nel giro di due stagioni con i felsinei, il classe 2004 ha esordito in Champions, in Europa League e ha sollevato la Coppa Italia. Questa sera, un piccolo ma grande step per sollevarne un’altra.

