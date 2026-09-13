C’è poco da stare Allegri

Massimiliano Allegri medita sulla partita odierna contro un Bologna che ancora non ha fatto sua la mano di Domenico Tedesco. Ci vuole ancora un pò di tempo, niente di preoccupante. Ma Allegri un pò preoccupato lo è. Non tanto e solo per le tre sconfitte di seguito (Como, Inter e Arsenal), perchè “non c’è il due senza il tre e il quattro vien da se”. Quanto perchè alla quarta partita arriva “scarico” di ben sette titolari: Santos, Buongiorno, Giovane, Marianucci, Mc Tominay e Meret. Il settimo è Zambo Anguissa, che venerdì si è fermato di nuovo e Allegri, per non rischiarlo, ha preferito lasciargli un turno di assestamento. Sarà completamente (?) disponibile con la Fiorentina nel turno lunch time di domenica prossima. Comunque la situazione non è delle più ottimali in casa azzurra e questa potrebbe essere una buona occasione per la Tedesco Band per raccogliere punti. Mai dire mai.

Allegri e Tedesco: una storia che molti non sanno

Correva l’anno 2019, Domenico era stato appena esonerato dallo Schalke 04 e aveva pensato bene di completare il suo percorso di apprendistato di allenatore di “alto livello”.

In uno dei suoi stage in quel periodo, andò provo a trovare Max Allegri, allora allenatore della Juventus. Max lo accolse con grande affetto e amicizia e condivise con il mister rossoblù un paio di allenamenti completi. Tedesco riconosce in Allegri una “persona straordinaria, che mi ha permesso di andarlo a trovare, di parlargli e di confrontarmi. Una persona umile e semplice: è ciò che mi piace di lui. Dice la verità quando dice che la qualità di un giocatore fa la differenza, a certi livelli è così. Lui riesce nel milgiore dei modi a tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Mi piace come parla ai suoi giocatori: è simpatico, aperto e ironico”. Come, spesso, solo i toscani sanno fare.

Ma oggi uno (Allegri) sarà in panchina e l’altro (Tedesco) in Tribuna: per poco più di due ore, saranno leali avversari. Solo il tempo che finisca Napoli-Bologna.

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