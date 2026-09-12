Verso Napoli-Bologna, Allegri studia la difesa a 5 e Anguissa salterà il match

Siamo di fronte ad un cambiamento epocale. Finalmente la Serie A ha trovato gol, spettacolo, tempi effettivi spaventosamente alti e ballottaggi continui per delle rose che hanno guadagnato valore e profondità. A restare indietro, però, potrebbe paradossalmente essere proprio l’allenatore che ha dato maggior lustro al vecchio movimento, quello che ha fatto cavalcate storiche in Champions League con la sua Juventus.

Max Allegri, nonostante la scusante di un calendario difficile e una rosa logorata dagli infortuni, si giocherà tantissimo già domani contro il Bologna, a meno di un mese dalla sua prima ufficiale con i partenopei. Per parlare di esonero sembra presto, ma neppure così tanto. Infatti, come riportato da Sky Sport, per la società le prossime due gare saranno decisive. E la proverbiale pazienza di De Laurentiis potrebbe non aiutare. Insomma, la certezza è che lo staff sa di dover cambiare qualcosa in fretta.

Allegri, la difesa va blindata

Contrariamente a quanto la storia del tecnico farebbe pensare, la squadra di Allegri sta faticando moltissimo in fase difensiva. In Serie A, infatti, i gol sono arrivati in tutte e tre le gare, mentre la linea a quattro, apparsa fragile anche in costruzione, è stata oggetto di forti critiche. Così, nel finale della gara di San Siro la difesa si è ricostruita a cinque, opzione che lo staff tecnico continua a studiare, magari per determinate situazioni a gara in corso.

Un altro assente

Per quanto riguarda la formazione titolare, però, le cose non cambieranno: il Napoli dovrebbe partire comunque a quattro, con un nuovo asso nella manica.

Alla lista infinita delle assenze azzurre si aggiunge anche Anguissa. Il centrocampista ex Fulham era già in dubbio da parecchi giorni ma è stata scelta la via della precauzione.

Un Maradona vuoto

Soltanto 17.000 biglietti sono stati venduti per la sfida di domani. Pochi, pochissimi per uno stadio che ha oltre 50.000 posti a sedere. Le ragioni sono molteplici e, oltre alle perplessità dei napoletani per questo avvio, fa il suo anche l’aumento del prezzo dei tagliandi. Lo riporta Il Mattino, testimone dell’entusiasmo calante, ma mai spento, della tifoseria locale.

Il leone in difficoltà è sempre più pericoloso: Tedesco dovrà fare grande attenzione perché, se da un lato c’è l’occasione, dall’altro c’è un Napoli agguerritissimo.

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