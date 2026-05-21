C’è un nuovo Berna a Bologna

Si scrive Bologna, si legge rinascita. E Federico Bernardeschi ne è la prova. Il lieve trauma al ginocchio rimediato in pre-season aveva dato ragione agli scettici che erano contrari al ritorno in Italia dell’ex Juventus. Fede, però, non ha ascoltato le voci esterne, sapendo che doveva lavorare il doppio dei suoi compagni per tornare ai suoi vecchi standard. Oggi forse non ha ancora toccato quei picchi, però è riuscito a conquistare un posto nel cuore del popolo rossoblù dopo appena una stagione.

Bologna, Bernardeschi meglio di Immobile

Per un Bernardeschi che ha conquistato Bologna, c’è un Immobile che ha lasciato – forse – troppo presto. E pensare che le premesse dietro ai loro arrivi erano ben diverse. Dopo i 15 gol in Süper Lig, l’ex Napoli non è riuscito a confermarsi anche in Serie A: ancora ferma a 0 la casella dei gol segnati dopo soltanto 6 presenze. A gennaio, la partenza in direzione Parigi, con la consapevolezza di aver fallito nel suo ritorno in Italia.

Alla fine, è stato Berna a prendersi la scena. Soprattutto in Europa League, il motivo principale per cui è stato acquistato: aiutare i rossoblù a fare il salto in Europa. Anche se non è riuscito a centrare la finale, rimane la soddisfazione di aver raggiunto i quarti battendo la Roma di Gasperini, contro cui l’esterno di Carrara ha messo a segno 2 reti fondamentali.

Gli esempi di Baggio e Signori

Bernardeschi, però, non è l’unico calciatore a essere rinato sotto le Due Torri. Roberto Baggio e Giuseppe Signori, due 10 assoluti della storia del Bologna, si sono rilanciati proprio in rossoblù. Se il Divin Codino lasciò subito, Beppe Gol ha continuato a trascinare il Bologna fino al 2004.

Adesso, l’unico dubbio riguarda il futuro: Bernardeschi vestirà la maglia del Bologna anche la prossima stagione come Signori, o lascerà come ha fatto Baggio? Lo scopriremo presto. Di certo, il contratto fino al 2027 con opzione 2028 lascia aperta più di una porta.

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