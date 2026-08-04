Calciomercato Bologna: Lucumí, la Premier mette pressione alla Juve

Il futuro di Jhon Lucumí continua a essere uno dei temi più caldi del mercato rossoblù. La Juventus non ha ancora trovato l’intesa con il Bologna, mentre dall’Inghilterra cresce l’interesse nei confronti del difensore colombiano. Chelsea, Manchester United e Nottingham Forest hanno infatti riacceso i riflettori sul centrale, che, come riportato da “Il Resto del Carlino” nell’articolo di Marcello Giordano, nella giornata di oggi è atteso a un confronto con la dirigenza felsinea. Basterà una nuova offerta bianconera per cambiare lo scenario?

Mercato: il Bologna non cambia posizione

La Juventus ha già provato a muoversi per Lucumí, ma senza ottenere il via libera del Bologna. La prima proposta, pari a 15 milioni più 3 di bonus, è stata respinta, così come il successivo rilancio da 18 milioni più bonus. La richiesta del club rossoblù resta infatti fissata a 25 milioni più 3 di bonus, la stessa cifra che sarebbe stata accettata dal Como.

In quel caso, però, è stato il colombiano a scegliere di non trasferirsi, preferendo aspettare l’eventuale affondo della Juventus. Una posizione che, almeno finora, ha confermato la volontà del giocatore di dare priorità ai bianconeri.

La Premier entra nel Mercato di Lucumí

Nel frattempo, però, lo scenario si è complicato. Il Como ha deciso di virare su Chalobah del Chelsea, chiudendo l’operazione per circa 30 milioni di euro. Parallelamente, il Napoli, che segue Gatti della Juventus, ha rivolto la propria attenzione a Benoit Badiashile del Chelsea, centrale mancino francese di 25 anni valutato su cifre simili a quelle di Chalobah. Lo stesso Badiashile era stato sondato anche dalla Juventus.

Le conseguenze? Il Chelsea potrebbe ora cercare un nuovo difensore mancino e avrebbe effettuato un sondaggio proprio per Lucumí. Pur senza disputare la Champions League, il club inglese può contare su importanti risorse economiche e sull’appeal della Premier League. Se dovesse decidere di affondare il colpo, il Bologna potrebbe ottenere la cifra richiesta, mentre il difensore avrebbe davanti una nuova opportunità da valutare.

Ma il Chelsea non è l’unico club inglese ad essersi rifatto avanti. Anche il Manchester United, dove milita Joshua Zirkzee, ha riallacciato i contatti nelle ultime ore. A questo si aggiunge il Nottingham Forest, che avrebbe messo sul tavolo una proposta da 20 milioni più 5 di bonus. Al momento, però, Lucumí continua a preferire destinazioni di primo livello.

La Juventus è chiamata a decidere

Adesso la palla passa nuovamente alla Juventus. I bianconeri dovranno decidere se rilanciare ulteriormente per convincere il Bologna. In caso contrario, il difensore potrebbe prendere in considerazione le alternative provenienti dall’Inghilterra, senza arrivare a forzare una cessione che non soddisfi il club rossoblù. Il Bologna, dal canto suo, continua a mantenere la propria linea e non sembra intenzionato a fare passi indietro.

Le altre operazioni rossoblù

Intanto proseguono anche gli altri movimenti di mercato. Ilic è diretto al Cesena con la formula del prestito, mentre Casale è seguito da Genoa e Udinese. In vista di un’eventuale partenza del difensore, il Bologna sta valutando alcuni possibili sostituti: tra i profili monitorati ci sono Bozhinov del Pisa, Rodriguez del Cagliari e Leysen dell’Union Saint-Gilloise.

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