Chi è Kaiki Bruno? Il terzino verdeoro osservato dal Bologna

Tra i profili che il Bologna segue in vista della prossima stagione, Kaiki Bruno sembra l’elemento più adatto per completare la fascia difensiva sinistra, nel caso in cui uno tra Miranda e soprattutto Lykogiannis dovesse salutare.

La carriera di Kaiki Bruno

Kaiki Bruno da Silva, meglio noto semplicemente come Kaiki o Kaiki Bruno, nasce a Betim, comune dell’area metropolitana di Belo Horizonte, l’8 marzo 2003.

Comincia a giocare in piccole società della zona, fin da bambino: IMEF e Olimpico.

Cruzeiro

Nel 2014, il Cruzeiro lo nota e lo porta nel suo settore giovanile della formazione del Minas Gerais.

Dopo due anni da titolare in under 20, nel 2021 fa le primissime apparizioni in prima squadra. Poche presenze per prendere confidenza col professionismo.

Nel 2022, con il Cruzeiro gioca alcune gare nella Serie B brasiliana, contribuendo alla risalita della formazione di Belo Horizonte.

Dopo due annate di adattamento tra il 2023 e il 2024, lo scorso anno è diventato titolare fisso nella squadra che gioca il Brasilerao. Ha giocato 51 gare tra campionato nazionale, statale, coppa nazionale e Sudamericana, segnando un gol e servendo cinque assist. In questo avvio di 2026, ha finora gioca 16 gare e servito 3 assist.

Kaiki Bruno in Nazionale

Con la maglia del Brasile ha giocato fin dall’under 20, giocando 11 volte in totale e portando a casa il titolo Sudamericano di categoria nel 2023. Nel 2024, ha giocato anche due gare in under 23 nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi (qualificazione più mancata dai verdeoro).

In questa sosta di marzo, Ancelotti lo ha convocato per la prima volta.

Caratteristiche fisiche

173 cm x 69 kg, è un perfetto mesomorfo, pur non essendo particolarmente alto, ha un struttura fisica-muscolare piuttosto importante. Spalle larga, massa muscolare davvero molto sviluppata sia negli appoggi superiori che in quelli inferiori. È dotato di una buona velocità sullo scatto, un po’ meno sul lungo.

Ha grande forza e potenza nei duelli fisici, che spesso lo fa peccare di presunzione in fase di non possesso. A causa della sua statura, soprattutto, non ha una grande abilità nel gioco aereo.

Caratteristiche tecniche

Sinistro naturale, è dotato di una grande tecnica individuale. Il suo primo controllo è particolarmente ordinate, elegante e soprattutto è sempre orientato a superare il primo difensore e soprattutto difendere il possesso con la sua sua fisicità.

Con la sfera tra i piedi, ha un’ottima conduzione del pallone. Quando prende velocità e va in progressione, Kaiki Bruno sviluppo grande velocità ed è molto bravo a saltare gli avversari in velocità con giochi di prestigio. Nonostante sia un mancino, poi, utilizza anche il piede debole per condurre il pallone.

Sulla fascia è un grande stantuffo e, grazie alla sua progressione e alla sua capacità aerobica, è in grado di percorrere avanti e indietro la fascia senza interruzione. La sua vocazione però è principalmente offensiva e verticale. Motivo per cui, spesso, anche in posizioni molto complicate tenta il dribbling per superare la prima pressione.

Il suo piede mancino è particolarmente dotato e preciso. L’esterno brasiliano in fase offensiva ha un piede adatto per creare parecchie occasioni da rete. In particolare è molto dotato nel fondamentale del cross, con una grande varietà di calcio.

Fase di non possesso e difetti

In fase di non possesso è molto aggressivo. Cerca spesso l’anticipo, sfruttando la sua forza fisica.

Kaiki Bruno è molto attento in marcatura, cercando di seguire il suo diretto avversario con grande aggressività e attenzione.

Quando però manca l’anticipo e perde la marcatura va in difficoltà, finendo per fare falli molto irruenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook