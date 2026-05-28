Chi è Soufiane El-Faouzi, il centrocampista dello Schalke 04 nel mirino del Bologna

Il Bologna attende di conoscere il suo tecnico. Nel frattempo prosegue con l’osservazione e il reperimento delle informazioni sulla situazione di vari obiettivi. Tra questi anche alcuni centrocampisti in grado di sostituire Remo Freuler. Un nome in evidenza è quello di Soufiane El-Faouzi dello Schalke 04.

Conosciamolo meglio.

La carriera di Soufiane El-Faouzi

Soufiane El-Faouzi è nato il 13 luglio 2002 a Siegen, città della regione della Renania Settentrionale-Vestfalia in Germania da una famiglia di origini marocchine.

Il percorso giovanile

Soufiane inizia a giocare a calcio nella piccola società locale dello Sportfreunde Siegen. Si forma per dieci anni nel club della sua città. Nel 2020, quindi, passa al Paderborn.

Nelle prime due stagioni con la formazione della regione della Vestfalia-Nord Reno, gioca tra le formazioni under 19 e la seconda formazione del Paderborn. Nella seconda annata, mette assieme 18 presenze, 4 reti e 2 assist.

Fortuna Düsseldorf

Nell’estate del 2022, il Fortuna Düsseldorf lo ingaggia a parametro zero. La squadra corregionale lo tiene due anni, ma sempre nella seconda squadra con cui gioca spesso facendo abbastanza bene. In totale scende in campo 48 volte, segnando 2 reti e servendo 6 assist.

Alemannia Aachen

Il 2024 è il momento di un nuovo passaggio a parametro zero all’Alemannia Aachen. L’ennesimo passaggio di quadra avviene all’interno della medesima regione della Federazione tedesca. Finalmente, però, riesce a trovare spazio in una formazione professionista.

Con l’Alemannia Aachen gioca 41 partite tra tutte le competizioni: segna 4 reti e serve anche 10 assist. Una stagione di ottimo livello seppure nella terza serie del calcio teutonico.

Schalke 04

La scorsa sessione di calciomercato estiva lo Schalke 04 acquista Soufiane dall’Alemannia Aachen per 200 mila euro. Durante l’annata appena trascorsa contribuisce da titolare fisso alla promozione della squadra di Gelsenkirchen giocano tutte e 34 le gare della Zweite Bundesliga con 2 gol e 5 assist.

El Faouzi in Nazionale

Soufiane, pur essendo tedesco di nascita, ha scelto nel 2026 di risponde alla convocazione del Marocco. E nei giorni scorsi, il 26 maggio, ha esordito con la maglia dei Maghi dell’Atlante nella gara vinta 5-0 contro la Nazionale del Burundi.

Caratteristiche fisiche

178 cm x 68 kg, Soufiane è un giocatore brevilineo, con una struttura fisica molto importante e compatta. Ha una muscolatura importante negli arti superiori del tronco e anche negli arti inferiori. È molto agile, rapido soprattutto negli spazi stretti. La sua corsa nel breve è una dote che sfrutta molto bene soprattutto nel pressing e nei contrasti, dove è molto grintoso, mette tutta la forza e la rapidità di cui è dotato nelle gambe. Ha forza e potenza fisica, nonostante la stazza tutt’altro che apparentemente importante.

Difetta nel gioco aereo, ma lotta sempre su tutte le palle.

Caratteristiche tecniche

Destro naturale, dotato di un’ottima tecnica individuale, fa della velocità di esecuzione dei fondamentali la sua forza. In particolare ha un’ottima capacità nel controllare il pallone e soprattutto condurlo. È infatti molto rapido quando ha il pallone tra i piedi e le sue percussioni centrali col pallone tra i piedi è una delle sue qualità più importanti.

Quando arriva sulla trequarti in possesso del pallone diventa pericolosissimo perché ha un’ottima visione di gioco di ciò che accade intorno a lui. È molto bravo nel recupero e nell’immediata conversione dell’azione, puntando sempre verso la porta una volta recuperata la sfera.

Infatti è un centrocampista molto aggressivo, che punta sempre in avanti. Ha un’ottima capacità di indirizzare il pressing in avanti, e grazie alla grande grinta e un’ottima abilità del contrasto recupera e converte l’azione in una manovra pericolosa.

In fase di non possesso, ha grande dinamismo e, come in avanti, pressa molto bene e rende difficile la manovra avversaria sulla trequarti.

Può migliorare nelle letture offensive per migliorare il suo rendimento in zona gol e assist.

El Faouzi in campo

Nel 4-2-3-1 o 4-3-3 del Bologna, un elemento che accomuna dinamismo e tecnica come El Faouzi manca. Può giocare sia come mezzala in un centrocampo a tre o come mediano in coppia con un giocatore più bloccato e più strutturato fisicamente.

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