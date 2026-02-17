Classifica spettatori: il Bologna riempie lo stadio meno di quasi tutta la Serie A?

C’è davvero un calo di entusiasmo tra le mura amiche del Bologna? Il termometro del Dall’Ara, nell’ultima sfida di Coppa Italia contro la Lazio, ha registrato una temperatura piuttosto fredda: appena 15mila i tifosi presenti per un quarto di finale che, sulla carta, avrebbe dovuto richiamare ben altro pubblico. Un dato che non rispecchia affatto l’affluenza media stagionale al Dall’Ara, ma sintomo di una flessione in negativo che sta colpendo l’intera Serie A.

Bologna nella Top10, ma…

Il Bologna si posiziona saldamente nella Top10 dei club con la maggiore affluenza di tifosi, occupando l’ottava posizione generale al netto della 23° giornata di Serie A. Con una media spettatori che si attesta intorno ai 28mila presenti a partita, il Bologna si posiziona dietro a Milan, Inter, Roma, Napoli, Juventus, Lazio e Genoa a sorpresa. Il club del Grifone, infatti, raccoglie in media circa 3mila tifosi in più a partita rispetto al Bologna.

È bene ricordare che i dati tengono conto dei posti venduti per ogni singola partita, non delle presenze effettive allo stadio. Quest’ultimo è un dato che non viene reso pubblico, pertanto potrebbe esserci una piccola disparità tra i numeri e le presenze reali. Ad ogni modo, la media degli spettatori a partita in tutta la Serie A (sempre al netto della 23° giornata) tocca quota 30.517, in calo dello 0,61% rispetto alla scorsa stagione.

Il tasso di riempimento: ecco il punto debole dei rossoblù

La media spettatori, naturalmente, dipende anche dalla capienza dei singoli stadi a disposizione dei vari club di Serie A, motivo per cui risulta interessante calcolare anche il tasso di riempimento: la media spettatori in relazione ai posti totali disponibili in ogni stadio. Ecco che il Bologna scende drasticamente, collocandosi solo in sedicesima posizione. I tifosi rossoblù, infatti, riempiono il Dall’Ara solo per il 76,65%, davanti soltanto a Torino, Verona, Sassuolo e Lazio, curiosamente ultima. I numeri del Bologna sono poco incoraggianti, specchio di una tendenza generale che vede la percentuale di riempimento della Serie A scendere all’85,29%, in calo del 1,73% rispetto alla scorsa stagione.

(Fonte: calcioefinanza.it)

