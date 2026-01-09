Seguici su

Como-Bologna, i convocati di Italiano

I 26 giocatori scelti dal tecnico rossoblù che partiranno per Como in attesa del calcio d’inizio della sfida contro Nico Paz e compagni

Pubblicato

12 minuti fa

il

Vincenzo Italiano durante la partita Bologna-Atalanta
Vincenzo Italiano (© Bologna FC 1909)

Dopo la squadra arbitrale, ecco la lista dei giocatori convocati per Como-Bologna. La gara del Sinigaglia sarà quella di apertura della 20ª giornata di Serie A: calcio d’inizio fissato per domani, sabato 10 gennaio, alle 15:00.

I convocati Como-Bologna

Di seguito, ecco la lista dei giocatori convocati da Vincenzo Italiano per la prossima sfida di campionato, resa nota dal Bologna sul proprio sito ufficiale.

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

 

