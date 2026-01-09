Bologna FC
Como-Bologna, i convocati di Italiano
I 26 giocatori scelti dal tecnico rossoblù che partiranno per Como in attesa del calcio d’inizio della sfida contro Nico Paz e compagni
Dopo la squadra arbitrale, ecco la lista dei giocatori convocati per Como-Bologna. La gara del Sinigaglia sarà quella di apertura della 20ª giornata di Serie A: calcio d’inizio fissato per domani, sabato 10 gennaio, alle 15:00.
I convocati Como-Bologna
Di seguito, ecco la lista dei giocatori convocati da Vincenzo Italiano per la prossima sfida di campionato, resa nota dal Bologna sul proprio sito ufficiale.
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook