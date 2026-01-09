Bologna, segnali d’allarme

Niente processi e nessuna caccia al colpevole, ma fermarsi a riflettere oggi è inevitabile. Il Bologna non vince in campionato da sei partite, un’astinenza che pesa e che non si registrava addirittura da maggio 2023, quando in panchina sedeva ancora Thiago Motta e il ritorno in Europa non era stato ancora celebrato. Sembra passata un’era. Ora però serve reagire, a partire dalla trasferta di Como, mentre dalla sessione di mercato si attendono risposte concrete per dare una mano a Vincenzo Italiano.

Un momento delicato per il Bologna

Il momento complesso del Bologna non può prescindere da una valutazione dell’ultima campagna acquisti. Tra problemi fisici e scarso utilizzo, i volti nuovi arrivati in estate hanno inciso meno del previsto. La società è al lavoro soprattutto sul fronte difensivo, ma con una priorità chiara: prima le uscite, poi gli innesti. Nel frattempo, Italiano si trova a gestire una rosa in cui i nuovi non sono riusciti a diventare punti fermi, spesso non per scelta tecnica ma per continui stop fisici. Immobile e Bernardeschi, che avrebbero dovuto rappresentare due riferimenti, ne sono l’esempio più evidente.

Il momento dei nuovi acquisti

Guardando ai minuti giocati, il quadro è eloquente. Escluso Torbjørn Heggem, nessuno dei nuovi acquisti rientra tra i primi tredici della rosa per impiego complessivo. Il norvegese guida la classifica generale con 1.843 minuti, mentre per trovare il secondo nuovo volto bisogna scendere fino al quattordicesimo posto occupato da Nadir Zortea con 1.105 minuti. Un dato che fotografa una stagione condizionata, inevitabilmente, da infortuni e rendimento altalenante.

Heggem, la certezza del momento

Tra i nuovi, Heggem è quello che ha convinto di più. Con 22 presenze su 27 partite stagionali, è diventato il giocatore più usato in assoluto da Italiano, superando anche Lucumí dopo la gara con l’Atalanta. Il rendimento è stato fatto di luci e ombre, ma il bilancio resta positivo, soprattutto in prospettiva. A 27 anni, il norvegese è nel pieno della maturità calcistica: c’è margine per crescere nel gioco con i piedi e per limare alcune imprecisioni, ma la base è solida.

Zortea e una crescita ancora incompleta

Molto più indietro nella graduatoria c’è Zortea, quattordicesimo per minuti giocati. Ha alternato il campo con Holm e, in misura minore, De Silvestri, mostrando buone prestazioni ma anche passaggi a vuoto. Nelle ultime uscite, tra Sassuolo e la gara di martedì sera, è sembrato in ripresa. È abbastanza? Probabilmente no, perché Italiano di aspetta ancora maggiore continuità.

Bernardeschi, talento frenato dalla sfortuna

Il caso Bernardeschi è emblematico. In campo è sceso 22 volte, ma per appena 859 minuti complessivi. Quando aveva iniziato a entrare in condizione, segnando contro l’Udinese e brillando con una doppietta contro il Celta Vigo, è arrivato il grave stop: frattura alla clavicola nella semifinale di Supercoppa con l’Inter. Ora è fermo, e al rientro dovrà ricostruire la condizione fisica. Ma le sue qualità, quando è stato bene, hanno dimostrato che l’attesa può valerne la pena.

Vitik e Rowe, risposte rimandate

Situazione complicata anche per Martin Vitik. Arrivato al Bologna come possibile sostituto di Beukema, si è ritrovato indietro nelle gerarchie, penalizzato da prestazioni non sempre convincenti. Tra campionato ed Europa League ha collezionato 12 presenze e 831 minuti, senza mai diventare una prima scelta.

Jonathan Rowe, invece, ha mostrato spunti interessanti ma poca concretezza. L’unico gol è arrivato in Coppa Italia contro il Parma, mentre nelle altre 16 partite non ha inciso tra gol e assist. Le qualità non mancano, ma l’adattamento al calcio italiano è ancora in corso.

Immobile, il grande colpo mai davvero partito

Il caso più delicato resta quello di Ciro Immobile. Doveva essere il fiore all’occhiello dell’estate del Bologna, ma l’infortunio dopo mezz’ora alla prima giornata ha cambiato tutto. Dopo un ottimo precampionato, il lungo stop lo ha lasciato indietro di condizione e poco incisivo. Il rigore decisivo contro l’Inter in Supercoppa resta l’unico vero lampo, mentre i soli 116 minuti giocati spiegano da soli la sua prima parte di stagione. Il girone di ritorno potrà raccontare una storia diversa?

I numeri dell’utilizzo della rosa rossoblù

Entrando nel dettaglio dell’utilizzo della rosa del Bologna, Torbjørn Heggem guida la classifica con 22 presenze e 1.843 minuti giocati, seguito da Jhon Lucumí, anch’egli a 22 apparizioni per un totale di 1.796 minuti. Riccardo Orsolini ha collezionato 26 presenze con 1.623 minuti, lo stesso tempo di Juan Miranda, sceso in campo 21 volte. Santiago Castro conta 24 presenze e 1.502 minuti, mentre Nicolò Cambiaghi è a quota 23 partite e 1.357 minuti, appena davanti a Lewis Ferguson con 20 presenze e 1.356 minuti. Nikola Moro ha giocato 20 gare per 1.301 minuti, Jens Odgaard 23 partite per 1.229 minuti e Tommaso Pobega 19 presenze con 1.180 minuti. Tra i pali, Lukasz Skorupski ha totalizzato 14 presenze e 1.178 minuti, mentre Federico Ravaglia è sceso in campo 13 volte per 1.170 minuti. Emil Holm ha accumulato 17 presenze e 1.115 minuti, seguito da Nadir Zortea con 16 partite e 1.105 minuti. Remo Freuler ha giocato 14 gare per 1.039 minuti, Thijs Dallinga 23 presenze con 899 minuti, Charalampos Lykogiannis 12 partite per 893 minuti e Federico Bernardeschi 22 presenze con 859 minuti. Martin Vitik conta 12 apparizioni e 831 minuti, Giovanni Fabbian 18 partite per 815 minuti e Jonathan Rowe 17 presenze con 798 minuti. Più staccati Benja Dominguez, con 11 presenze e 320 minuti, Lorenzo De Silvestri con 7 partite e 271 minuti, Nicolò Casale con 6 presenze e 232 minuti, Ciro Immobile con 6 apparizioni e 116 minuti, Ibrahim Sulemana con 3 partite e 106 minuti e Massimo Pessina, fermo a una sola presenza per 82 minuti complessivi.

Fonte: Più Stadio, Davide Centonze

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook