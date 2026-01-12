Como-Bologna (1-1): i Rossoblù rialzano la testa

Il Bologna contro il Como ha iniziato a togliere gli abiti borghesi indossati – a detta di Italiano- dopo la Supercoppa. Perché il risultato di ieri lascia l’amaro in bocca, ma la prestazione fa intravedere buoni segnali. Dopo il vantaggio firmato da Cambiaghi, i Rossoblù resistono in 10 contro 11, ma arriva sul finire del match il gol dell’1-1.

Bologna in ripresa: pagano le scelte del mister

Il Bologna arriva sulle rive del lago da due sconfitte pesanti (3-1 con l’Inter e 0-2 con l’Atalanta). E sa di affrontare un Como dal bel gioco, mai sconfitto in casa e che punta all’Europa. I Rossoblù rispondono bene: scendono in campo con più cattiveria e attenzione di quanto visto con le due nerazzurre.

Merito anche delle scelte di Italiano. 4-3-3 con gli uomini più in forma. Fuori quindi Moro, Ferguson e Odgaard che erano sembrati in difficoltà dal punto di vista fisico. Rimane in panchina anche Orsolini sostituito da Rowe: «Più energia, intraprendenza e un piglio diverso» dice Italiano.

Lo schema tattico della partita rossoblù funziona. Heggem a uomo su Douvikas per non concedere il lancio lungo. La chiave è il centrocampo: prevale quello bolognese con Pobega e Fabbian insieme a Freuler attaccato come un francobollo a Nico Paz: il fuoriclasse spagnolo non riesce ad essere decisivo.

Como-Bologna, le statistiche

Il Bologna nella partita a Como rialza la testa dopo le ultime prestazioni deludenti. Lo mostrano anche le statistiche. 5 gol totali subiti contro Inter e Atalanta, 1 contro il Como per un capolavoro che Baturina inventa allo scadere.

Il Bologna subisce poco: solo 3 tiri contro i 15 delle precedenti due partite. L’espulsione di Cambiaghi non mette in crisi i Rossoblù che continuano a tenere testa ai Lariani. Significativo per questo il numero dei cartellini gialli: 3, di cui uno per proteste.

Prossima tappa: Verona

Nonostante i buoni segnali, il Bologna porta a casa dalla sfida contro il Como soltanto 1 punto e rimane a -7 punti dai Lariani sesti in classifica. I Rossoblù, al momento noni, hanno una partita in meno rispetto alle dirette concorrenti Lazio (+1 sul Bologna) e Atalanta (+4).

Il match contro il Verona verrà recuperato giovedì. Sarà il banco di prova del Bologna: far diventare i segnali di ripresa visti ieri, una certezza di ripresa. L’obiettivo: tornare alla vittoria che manca da sette giornate in campionato.

