Il confronto tra Palladino e Skorupski: le scelte verso Lecce

Lungo confronto tra Raffaele Palladino e Lukasz Skorupski: il tecnico e il polacco hanno avuto un faccia a faccia, doveroso dopo quanto accaduto nelle scorse settimane. A partire dall’essere commesso dal portiere negli ultimi istanti della sfida contro l’Atalanta, quando ha “bucato” il tiro di Samardzic togliendo al Bologna il pareggio.

Poi la mancata presenza alla riunione tecnica di Napoli, che aveva portato l’ex allenatore Domenico Tedesco a scegliere Massimo Pessina. Infine l’errore di sabato scorso conto il Torino a un quarto d’ora dalla fine, con il Bologna in vantaggio grazie al gol di Bernardeschi.

La delicata situazione di Lukasz Skoruspki

Gli errori pesano e quelli di Skorupski sono costati al Bologna ben tre punti. Ma ciò che ha reso necessario il confronto con Palladino è l’atteggiamento. Perché il portiere non si è presentato alla riunione tecnica prima del pranzo nella giornata della sfida contro il Napoli? Di quello che si sono detti Skorupski e Palladino non è uscito neanche un mezzo sussurro. L’unica cosa certa è che l’allenatore avrà dato seguito alla frase pronunciata al termine della sfida contro il Torino. «Skorupski non è in discussione, mi dispiace per lui, l’importante è la reazione perché è quella che determina l’uomo oltre che il calciatore».

Verso Lecce-Bologna: le valutazioni di Palladino tra Skorupski e Pessina

Secondo Claudio Beneforti, è probabile che Raffaele Palladino voglia confrontarsi anche con i preparatori atletici di Lukasz prima di prendere una decisione sulla partita di Lecce. È lecito pensare che se la partita al Via del Mare si fosse giocata questo weekend, tra i pali avremmo visto il giovane Massimo Pessina. Ma vista l’anomala sosta, è altrettanto lecito credere che prima di prendere una decisione verranno fatte le dovute valutazioni.

Una sosta durante la quale Skorupski non si allenerà a Casteldebole. La nazionale polacca ha convocato il portiere, che rientrerà solo dopo il 5 ottobre. Tutto dipenderà dal lavoro svolto in ritiro e dalla motivazione che si spera possa ritrovare indossando la maglia della sua nazionale.

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