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I convocati di Italiano per Cremonese-Bologna
La lista dei convocati da mister Vincenzo Italiano per Cremonese-Bologna
Sono stati diramate le convocazioni di Vincenzo Italiano per Cremonese-Bologna che, come noto, risentono delle assenze per infortunio di Skorupski, Lykogiannis, Odgaard, Dallinga e Dominguez.
I convocati di Vincenzo Italiano per Cremonese-Bologna
I convocati del tecnico rossoblù per la 31° giornata della Serie A, sono dunque i seguenti:
- Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
- Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
- Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
- Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo (73), Castro, Orsolini, Rowe.
Spazio quindi in panchina per Castaldo e scelta praticamente obbligata sui due estremi: il portiere e la punta, con l’aggiunta dell’esterno difensivo di sinistra. Per il resto, Vincenzo Italiano avrà la possibilità di scegliere in ognuno degli altri ruoli nonostante le numerose assenze.
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