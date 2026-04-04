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I convocati di Italiano per Cremonese-Bologna

La lista dei convocati da mister Vincenzo Italiano per Cremonese-Bologna

Pubblicato

2 giorni fa

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Jonathan Rowe, Federico Bernardeschi e Santiago Castro, verso Bologna-Aston Villa (© Damiano Fiorentini)
Tre dei convocati di Italiano per la sfida contro la Cremonese

Sono stati diramate le convocazioni di Vincenzo Italiano per Cremonese-Bologna che, come noto, risentono delle assenze per infortunio di Skorupski, Lykogiannis, Odgaard, Dallinga e Dominguez.

I convocati di Vincenzo Italiano per Cremonese-Bologna

I convocati del tecnico rossoblù per la 31° giornata della Serie A, sono dunque i seguenti:

  • Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
  • Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
  • Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
  • Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo (73), Castro, Orsolini, Rowe.

Spazio quindi in panchina per Castaldo e scelta praticamente obbligata sui due estremi: il portiere e la punta, con l’aggiunta dell’esterno difensivo di sinistra. Per il resto, Vincenzo Italiano avrà la possibilità di scegliere in ognuno degli altri ruoli nonostante le numerose assenze.

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