Cremonese-Bologna (1-2), Rowe: «Abbiamo grandi responsabilità»

Il Bologna vince sul campo dello Zini contro la Cremonese per 1-2 grazie alle reti di Joao Mario prima e Jonathan Rowe poi. Un ottimo risultato quello della squadra di Vincenzo Italiano, che conquista tre preziosi punti fuori casa allungando la scia dei risultati positivi a quota sette in trasferta. Un risultato che mancava da 97 lunghissimi anni, arrivato appena prima di quella che sarà una settimana di fuoco.

Giovedì torna l’Europa League e lo fa in grande stile: alle 21:00 l’Aston Villa scenderà per la prima volta sul prato del Dall’Ara. Tra i protagonisti di oggi e senza dubbio del prossimo giovedì, c’è Jonathan Rowe. L’inglese ha segnato il suo sesto gol con la maglia del Bologna, secondo in Serie A, garantendosi un posto tra gli uomini più pericolosi a disposizione di Italiano.

Le parole di Jonathan Rowe dopo Cremonese-Bologna

Era da 97 anni che il Bologna non vinceva sette partite consecutive lontano da casa, una statistica incredibile: forse il più grande rimpianto è non aver avuto questa continuità nelle prestazioni anche tra le mura amiche del Dall’Ara? – «Credo che tutte le partite siano diverse e difficili, quindi noi cerchiamo di dare il massimo ogni volta. A volte siamo stati sfortunati, ma oggi siamo felici di aver vinto questa partita. In casa si può fare di più, ma abbiamo cercato di farlo sempre. Adesso dobbiamo concentrarci perché ce l’abbiamo in casa il quarto di finale d’andata ed è fondamentale».

Sembri diverso, negli ultimi due mesi hai fatto uno switch: senti la responsabilità dopo la grande prestazione che hai fatto negli ottavi di finale contro la Roma? – «Tutti noi abbiamo grande responsabilità in questo team. Giovedì sarà una partita importante e io mi concentro su di me. Cercherò di aiutare il più possibile la squadra per cercare di raggiungere un grande obiettivo: vincere contro l’Aston Villa».

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