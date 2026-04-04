Un Girone Fa – L’1-3 casalingo contro la Cremonese come inizio del declino

La Serie A 25/26 si sta avviando alla sua conclusione: in questo episodio di Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata, ecco Bologna-Cremonese, gara valida per il tredicesimo turno di campionato andato in scena allo Stadio Renato Dall’Ara il 1° dicembre.

Tredicesima giornata di campionato, Bologna-Cremonese 1-3: Payero e Vardy rifilano ai rossoblù la loro prima sconfitta casalinga dall’inizio della stagione

Domani pomeriggio, nella domenica di Pasqua, il Bologna sarà impegnato in casa della Cremonese di Marco Giampaolo: allo Zini andrà in scena il match valido per la trentunesima giornata di campionato, con fischio d’inizio alle 15. I rossoblù, al momento noni con 42 punti e reduci dal ko per 2-0 incassato contro la Lazio nell’ultimo impegno precedente alla sosta Nazionali, partiranno per Cremona senza gli infortunati Dominguez, Odgaard, Dallinga, Lykogiannis e Skorupski.

Assenze importanti per mister Italiano, soprattutto considerando le grosse difficoltà che la squadra aveva già avuto all’andata. Era il 1° dicembre e davanti al pubblico rossoblù andava in scena la sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. La Cremonese allora allenata da Davide Nicola, tuttavia, riuscì nell’impresa di violare il fortino Dall’Ara, rifilando ai felsinei la loro prima sconfitta casalinga dall’inizio della stagione (nonché la terza dopo quelle nei big match contro Roma e Milan).

La faccenda iniziò a complicarsi già al 32′, quando Payero portò in vantaggio i grigiorossi. Quattro minuti dopo un’altra doccia fredda, con Jamie Vardy a siglare il raddoppio degli ospiti con un gol praticamente identico al primo. Allo scadere del primo tempo, poi, Riccardo Orsolini accorciò momentaneamente le distanze firmando su rigore l’1-2 rossoblù. Non fu sufficiente: subito dopo Vardy superò Ravaglia per la terza volta, realizzando la propria doppietta personale e firmando il gol del definitivo 1-3.

Il primo ko del (lungo) periodo no

Uno scivolone inaspettato per un Bologna che arrivava da ben 9 risultati utili consecutivi in campionato (6 vittorie e 3 pareggi). Gli emiliani non perdevano da metà settembre e stavano combattendo ai piani altissimi della classifica. In quel momento, però, qualcosa si è rotto e l’armonia della squadra ne ha risentito. Da dicembre a febbraio, infatti, i rossoblù riuscirono a portare a casa solamente 6 punti, frutto di una vittoria, 3 pareggi e ben 8 sconfitte.

Il ko contro la Cremonese fu l’inizio di un terribile periodo no durato due mesi e durante il quale il Bologna ha inevitabilmente perso terreno in classifica. Nelle ultime settimane, però, la squadra sembra finalmente in ripresa: lo stesso Vincenzo Italiano ha dichiarato di voler andare a vincere sul terreno di gioco dello Zini per poter rimanere aggrappati all’ottavo posto in classifica.

Domani, dunque, l’obiettivo è ribaltare il risultato dell’andata, facendo punti importanti contro una squadra che al momento è quartultima. Mister Giampaolo, tra l’altro, non potrà contare né su Sanabria né su Jamie Vardy, l’eroe del match d’andata.

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