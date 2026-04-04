Bologna, quanti infortuni! Tegola Dominguez, Dallinga ancora indisponibile

Vincenzo Italiano non ha fatto in tempo a gioire per il ritorno di De Silvestri e Pobega in gruppo, che nella giornata di ieri ha perso un altro pezzo per Cremonese-Bologna. A fermarsi questa volta è Benjamin Dominguez che ha rimediato una lesione all’ileopsoas con tempi di recupero stimati di 3-4 settimane.

L’argentino, che domani si sarebbe giocato una maglia da titolare a Cremona, sarà di nuovo disponibile a fine aprile, se non a maggio. Benja salterà la doppia sfida con l’Aston Villa e le gare contro Lecce e Juventus, con possibile rientro contro Roma o Cagliari.

Bologna, è emergenza infortuni

Ieri a Casteldebole ancora allenamento in palestra per Lykogiannis e Dallinga, alle prese con una tendinite, mentre Odgaard continua il lavoro differenziato con carichi crescenti con l’obiettivo di esserci con l’Aston Villa, dove sarà l’unica alternativa in attacco a Santiago Castro. Infine, ancora terapie per Lukasz Skorupski che nel migliore dei casi rientrerà per le ultime due giornate di campionato, ma rischia di aver già chiuso la stagione.

Insomma è un Bologna in emergenza infortuni che continua a perdere pezzi più ci si avvicina ai quarti di Europa League. Domani per Cremonese-Bologna, Italiano farà dunque a meno di cinque pedine (Dallinga, Dominguez, Lykogiannis, Odgaard e Skorupski) con Pobega non ancora al massimo delle condizioni e destinato a rimanere in panchina.

I probabili undici di Cremonese-Bologna

Per Cremonese-Bologna, in difesa, Italiano potrebbe ripartire da Lucumi con a fianco uno tra Vitik ed Heggem; a sinistra Miranda mentre a destra Joao Mario o Zortea. A centrocampo, Freuler potrebbe essere accompagnato da Ferguson o Sohm, con lo scozzese che potrebbe anche avanzare sulla trequarti. Davanti è certo l’impiego di Castro, a cui Italiano chiede gli straordinari, con Orsolini favorito a destra, mentre Cambiaghi a sinistra, al fine di risparmiare Rowe per la gara di giovedì contro l’Aston Villa.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

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