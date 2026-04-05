Cremonese-Bologna (1-2), Miranda: «Ferguson non doveva essere espulso. Settimo posto? Ci crediamo»

Dopo due assist decisivi e una prestazione da protagonista allo Zini, Juan Miranda si è presentato ai microfoni nel post partita di Cremonese-Bologna con la consapevolezza di chi ha lasciato il segno. Lo spagnolo ha analizzato il successo rossoblù, maturato grazie a un avvio travolgente e complicatosi soltanto nel finale tra rigore, espulsioni e tensione. Una vittoria preziosa per il Bologna, che continua a correre, trascinato anche dalla qualità del suo esterno sinistro. Ecco le sue parole.

Le parole di Juan Miranda post Cremonese-Bologna

Quanto sei soddisfatto di questa partita?

«È stata una sfida molto importante per noi, soprattutto in vista della sfida di giovedì. Personalmente penso che abbiamo fatto una grande partita. Giovedì affrontiamo l’Aston Villa in casa, è un avversario forte ma con la vittoria di oggi siamo in fiducia».

In campionato ci credete al settimo posto?

«Si ci crediamo, è importante farlo. Oggi era una partita da vincere per la classifica e per lo spirito del gruppo perché giovedì ci aspetta una partita di Europa League molto importante».

Cosa è successo in campo durante l’episodio che ha portato al rigore?

«Abbiamo fatto casino. È stata una situazione rapida e difficile da gestire sul momento, ma l’importante è che abbiamo vinto»

Il commento di Juan Miranda sulla connessione con Rowe:

«È un grande calciatore. Lo abbiamo visto. Come lui tanti altri in questa squadra. È più facile giocare con giocatori così».

Juan Miranda sul gioco di Italiano:

«Italiano punta molto su noi terzini, oggi era fondamentale vincere i duelli, io e Joao Mario abbiamo fatto una grande partita e abbiamo messo a segno anche due assist e un gol».

Sull’espulsione di Ferguson:

«Per me non era da rosso. È stata una decisione dell’arbitro quindi va bene così, non posso commentare».

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