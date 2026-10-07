Dalla Nazionale al Bologna: Cambiaghi vuole suonare la carica

La Nazionale ha rappresentato un’iniezione di fiducia per Nicolò Cambiaghi, ora pronto a riprendersi il Bologna. Dopo settimane positive passate con la maglia Azzurra, l’esterno rossoblù sarà una pedina fondamentale nella rincorsa alle posizioni più ambite della classifica.

Come riportato da Massimo Vitali ne Il Resto del Carlino, nonostante la mancata entrata nella sfida del Dall’Ara di lunedì sera, Nicolò si è saputo distinguere nelle prime due partite contro Belgio e Turchia. La chiamata del CT Mancini non è casuale, ma frutto del percorso di crescita portato avanti nel corso delle recenti annate.

L’avventura in Azzurro

Giocare in Nazionale non è per tutti: significa fare amicizia con il senso del sacrificio e del sudore, facendosi trovare pronti anche nei pochi minuti a disposizione. Nicolò Cambiaghi è conscio di tutto ciò, e l’ha dimostrato nei due match in cui è stato chiamato in causa.

Nella prima sfida contro il Belgio, ha giocato 80 minuti di grande presenza, con le sue solite incursioni e la mai assente faccia tosta. Tutto ciò, però, non è bastato a evitare una sconfitta. Nell’incontro successivo è subentrato dalla panchina, facendo quello in cui primeggia: rimescolare le carte in tavola. Di fatto, è lui ad aver dato il via all’azione che ha poi portato alla rete del 4-1 firmata da Pio Esposito.

Dopo un inizio a marce alte, nelle ultime due gare, invece, si è dovuto limitare a guardare i suoi compagni. Dopo il riposo preventivato contro la Francia, non è sceso in campo contro la Turchia davanti al suo pubblico bolognese. Il CT, infatti, gli ha fatto scaldare a lungo il motore davanti alla propria panchina, per poi decidere di spegnerlo senza provarlo. Un retrogusto agrodolce, che però non deve cancellare quanto di positivo ha fatto vedere nelle prime due uscite in maglia Azzurra.

Di nuovo in rossoblù

Archiviata l’esperienza in Nazionale, Nicolò Cambiaghi è pronto a tornare nel suo Bologna, che oggi necessita di lui più che mai. Di fronte a una classifica che non sorride ai rossoblù, l’esterno potrebbe rappresentare la scintilla per riaccendere la speranza di rilancio in una stagione già in salita per il club di Joey Saputo.

Dopo 2 anni altalenanti, è il suo momento per prendersi la scena. In questo biennio sotto le Due Torri, ha alternato prestazioni da protagonista, ad altre più opache. Le qualità sono indubbie, ma bisogna testare ancora la costanza di rendimento. Prima della sosta per la Nations League era un tipo di giocatore, adesso potrebbe aver compiuto lo scatto mentale. Domenica, contro il Lecce, il campo ci fornirà una risposta. E se la squadra di Palladino vorrà fare risultato, servirà il miglior Cambiaghi: con le sue scorribande, i suoi strappi e, chissà, auspicabilmente anche un goal.

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